Ακυρώνει το ταξίδι στη Δανία λόγω... Γροιλανδίας ο Τραμπ

Την αναβολή της προγραμματισμένης συνάντησής του με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος από την πλευρά της για την προσφορά του να αγοράσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

«Η Δανία είναι μια πολύ σπουδαία χώρα με απίστευτους ανθρώπους, αλλά με βάση τα σχόλια της πρωθυπουργού Μέτε Φρέντεριξεν, ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συζητήσει την αγορά της Γροιλανδίας, θα αναβάλλω τη συνάντησή μας που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σε δύο εβδομάδες για μια άλλη φορά», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....