Ντ. Τουσκ: Έλαβα «αισιόδοξα μηνύματα» για μια συμφωνία πριν το Brexit

Αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου πριν την 31η Οκτωβρίου εμφανίστηκε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, μέσω ανάρτησής του στο twitter.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο ακόμα δεν έχει παρουσιάσει κάποια ρεαλιστική πρόταση, πάνω στην οποία μπορεί να βασισθεί η διαπραγμάτευση για μια συμφωνία. Ωστόσο, έλαβα αισιόδοξα μηνύματα ότι μια συμφωνία είναι πιθανή από τον Λίο Βάραντκαρ. Θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε και την παραμικρή ευκαιρία. Ένα Brexit χωρίς συμφωνία δεν θα αποτελέσει ποτέ επιλογή της Ε.Ε.», αναφέρει.

The UK has still not come forward with a workable, realistic proposal. But I have received promising signals from Taoiseach @LeoVaradkar that a deal is possible. Even the slightest chance must be used. A no deal #Brexit will never be the choice of the EU.