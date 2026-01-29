Υποδιοικ. Τράπεζας της Ελλάδος: Πρώτη φορά και χωρίς κόστος οι πολίτες μπορούν να έχουν την πλήρη εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης

Γιατί μας αφορά όλους το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων το οποίο έθεσε σε λειτουργία η Τράπεζα της Ελλάδος και πώς εξυπηρετείται ο πολίτης, εξήγησε η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι ουσιαστικά, η δημιουργία μιας πλατφόρμας, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία που αφορούν ιστορικό πληρωμών, κάθε πληροφορία δηλαδή που σχετίζεται με πιστώσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πληροφορίες που συλλέγονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, εν γένει από χρηματοδοτικά ιδρύματα τα οποία βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα ή και επιπλέον υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν λειτουργία στην Ελλάδα, περιέγραψε αρχικά, δηλαδή εκεί θα υπάρχει η εικόνα των χρεών μας.

«Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων το οποίο φιλοξενείται στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει πληροφορίες μόνο από δάνεια σε τράπεζες και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα», σημείωσε η κ. Παπακωνσταντίνου μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, «σέρβισερς, αλλά όχι μόνο, τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι σε εκκαθάριση, εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρίες factoring. Οτιδήποτε έχει πιστωτικό ή χρηματοδοτικό χαρακτήρα».

«Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να πάρει μια πιστωτική έκθεση, να πάρει μια έκθεση που του δίνει τη συνολική του εικόνα από πιστώσεις που έχει σε πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα. Για φυσικά πρόσωπα μιλάμε για οφειλές πάνω από 2.000 ευρώ και για επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα είναι πάνω 5.000 ευρώ», σημείωσε.

Ο Τειρεσίας είναι κάτι διαφορετικό, εξήγησε, ερωτηθείσα σχετικά.

«Ο Τειρεσίας είναι καταρχάς ένας ιδιωτικός φορέας. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί από τις τράπεζες. Δεν είναι το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων ιδιωτικό πιστωτικό γραφείο, όπως είναι ο Τειρεσίας. Δεν δίνει δηλαδή ειδοποιήσεις, αξιολογήσεις ή αποφάσεις. Ο ρόλος του Τειρεσία, όπως και εν γένει των ιδιωτικών πιστωτικών γραφείων είναι συνήθως συμπληρωματικός ενός κεντρικού μητρώου πιστώσεων. Επίσης, η πληροφόρηση την οποία δίνουμε μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων είναι χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Δηλαδή υπάρχει μια δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό και η δημιουργία μιας πιστωτικής έκθεσης», προσέθεσε.

«Θα έρχεται κάποιος και θα μπορεί να βγάζει ο ίδιος με πρόσβαση μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, να βγάζει συνολικά την πιστωτική του έκθεση, να έχει μία εικόνα τι χρωστάει και πού. Πρέπει να σας πω ότι αυτό θα έχει πάντα μία χρονική διαφορά, μία χρονική υστέρηση, περίπου 25 εργάσιμες ημέρες. Σήμερα, τα στοιχεία με μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο, τον μήνα που διανύουμε, θα είναι διαθέσιμα στις 6 Μαρτίου. 25 εργάσιμες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς» ανέφερε.

Θα αφορά πιστώσεις από τότε που άρχισε την έκθεσή του σε πιστωτικά ιδρύματα ο ενδιαφερόμενος, όπως αποτυπώνονται σήμερα. «Είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στον καθένα από εμάς να παίρνει την εικόνα της πιστωτικής του έκθεσης, συνολική και πλήρη που σου δίνει τη χρονική στιγμή που ζητάς κάνεις την αίτηση. Τι χρωστάς, τι οφείλεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλοι οι σέρβισερς, όλες οι τράπεζες, όλοι δηλαδή όσοι υπάγονται σε αυτή την υποχρέωση, το σύνολο των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων έχουν την υποχρέωση, γιατί πώς τροφοδοτείται το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, από στοιχεία τα οποία δίνουν όλα αυτά τα ιδρύματα που έχουν υποχρέωση να το κάνουν και αν θέλετε τα δεδομένα αυτά τους βοηθάμε και σαν δράση γιατί τους παρέχει, με αυτό τον τρόπο τους παρέχεται η δυνατότητα να βελτιώσουν και την ποιότητα και την πληρότητα των πιστωτικών πληροφοριών για τους οφειλέτες», συμπλήρωσε η κ. Παπακωνσταντίνου ως προς το πώς πληροφορείται το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων.

«Οι σέρβισερς, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν όλα αυτά τα δεδομένα και όλες αυτές τις πληροφορίες στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η πληροφορία η οποία θα μπαίνει στην πλατφόρμα είναι η εικόνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στη σχέση της οφειλής μεταξύ του οφειλέτη και του σέρβισερς ή αντίστοιχα του πιστωτικού ιδρύματος, όπως ήταν πριν 25 ημέρες.

Αυτό είναι πραγματικά καινοτόμο γιατί είναι πλέον υποχρέωση αυτά τα στοιχεία να ανεβαίνουν και θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία. Ξέρετε, ως έργο, εμείς το στήσαμε, το δημιουργήσαμε και θα δίνει πραγματικά πολύ μεγάλη διαφάνεια στο ποια ακριβώς είναι η πιστωτική έκθεση του κάθε οφειλέτη, είναι έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τα κονδύλια του και έχει έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ουσιαστικά τι θα βοηθήσει αυτό;

Να συμβάλει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο γιατί θα βοηθήσει ταυτόχρονα στο να υπάρχει μετά μια όσο το δυνατόν πιο ορθολογική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών. (…)

Είναι χρήσιμο γιατί δίνει στους πολίτες για πρώτη φορά και χωρίς κόστος- πολύ σημαντικό- την ευκαιρία να έχουν την πλήρη εικόνα της πιστωτικής τους έκθεσης. (…)

Το Κεντρικό Μητρώο έχει σαν σκοπό, την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της πραγματικής οικονομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Οι λοιπές οφειλές προς το δημόσιο κτλ. θα γίνεται μέσω άλλων μηχανισμών που αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται.

Το υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους προετοιμάζει και βρίσκεται σε επεξεργασία της λειτουργίας Μητρώου Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα μητρώα και στο τέλος θα φτιάχνουν μια συγκεντρωτική εικόνα του ιδιωτικού χρέους», ανέφερε καταλήγοντας.