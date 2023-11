Περισσότερο από 6 φορές έχει ήδη υπερκαλυφθεί η προσφορά μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σύμφωνα με πληροφορίες, με τους μεγάλους θεσμικούς από το εξωτερικό να δίνουν τον τόνο. Η αιτία εντοπίζεται στο ενδιαφέρον τους να τοποθετηθούν με καλά μερίδια στην ΕΤΕ γνωρίζοντας ότι η τράπεζα έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στα κόκκινα δάνεια και επέστρεψε σε οδούς κερδοφορίας, μερισμάτων και ανάπτυξης.

Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι οι ξένοι επενδυτές θα καθορίσουν την τελική τιμή διάθεσης (όπως άλλωστε αναφέρει εξαρχής και σαφέστατα η ανακοίνωση-πρόσκληση του ΤΧΣ προς το επενδυτικό κοινό), αλλά και ότι έχουν ήδη διασφαλίσει με το παραπάνω το μερίδιό τους 85% της διάθεσης και ξεπερνούν πατώντας συνεχώς το γκάζι, την αντίστοιχη ζήτηση της ελληνικής διάθεσης σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρόλο που είναι ήδη μεγάλη και στο ΧΑ.

Αν λοιπόν Έλληνες θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες θέλουν αυξημένα μερίδια θα πρέπει να κάνουν το ίδιο για να μην μείνουν με τις 27.441.455 μετοχές που θα κατανεμηθούν κατά φθίνουσα σειρά, στην πλευρά της ελληνικής διάθεσης, καθώς μάλιστα η ζήτηση στο ΧΑ οδήγησε την τιμή πάνω από το ανώτατο όριο διάθεσης των μετοχών της Εθνικής.

Σημαντικοί και πασίγνωστοι οίκοι με κύρος και μακροχρόνιες θέσεις στις επενδύσεις τους, προσδοκούν σε μεγάλες θέσεις στη μετοχή και έχουν σηκώσει τον πήχη σύμφωνα με πληροφορίες. Κάποιοι από τους οίκους είναι παλαιοί γνωστοί από την προηγούμενη περίοδο της επενδυτικής βαθμίδας στην Ελλάδα και κάποιοι από αυτούς δεν έλειψαν ποτέ από το μετοχολόγιο της ΕΤΕ.

Οι ξένοι οίκοι γενικά, έχουν ζητήσει μεγάλα μερίδια προσδοκώντας σε αυξημένες θέσεις και ουσιαστικά υποχρεώνουν και το ΤΧΣ να διαθέσει το επιπλέον μερίδιο 1,99% που έχει δεσμευτεί γι αυτή την περίπτωση. Από τις παρουσιάσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα σε επενδυτές του εξωτερικού εκδηλώθηκε εξαρχής ζωηρό ενδιαφέρον και η μεγάλη ζήτηση ήταν αναμενόμενη. Όχι όμως σε αυτό το βαθμό.

Η προετοιμασία ήταν άριστη από πλευράς ΕΤΕ και ΤΧΣ η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζα έχει φέρει αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα με αποτέλεσμα η ζήτηση να εκδηλώνεται απροκάλυπτα καθώς οι αγοραστικές εντολές στο ΧΑ ήταν αποκαλυπτικές. Οδήγησαν μάλιστα τη μετοχή υψηλότερα από το πάνω όριο της προσφοράς στα 5,80 ευρώ, με αποτέλεσμα η εγγραφή στο βιβλίο, να είναι τώρα μονόδρομος για φθηνότερες αγορές μετοχών της ΕΤΕ, από την πλευρά της ελληνικής διάθεσης.

Καθώς μάλιστα επιβεβαιώθηκε ότι η UniCredit είχε επίσης αγοράσει μετοχές της Alpha Bank από το ταμπλό πέρα από το πακέτο του ΤΧΣ, το ενδιαφέρον εξαπλώθηκε στο σύνολο του τραπεζικού κλάδου και απεικονίζει τη δυναμική και τη ζήτηση που υπάρχει, με τις ελληνικές τράπεζες να έχουν όλες φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι υπάρχει βάθος στον κλάδο και η επιτυχία δεν είναι μεμονωμένο χαρακτηριστικό.

Όσον αφορά την κατανομή των μετοχών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τις μετοχές που θα πάρουν οι Έλληνες θεσμικοί αξίζει να σημειωθεί το σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης του ΤΧΣ για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Συγκεκριμένα το ΤΧΣ αναφέρει σχετικά για το θέμα:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Γενικά Στοιχεία

«Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά έχει αρχικά επιμερισθεί μεταξ τύης Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

(i)15%, που αντιστοιχεί στο 27.441.455 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και

(ii) 85%, που αντιστοιχεί στο 155.501.576 των Προσφερόμενων Μετοχών, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά. Ο Πωλητής Μέτοχος έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το εν λόγω ποσοστό κατανομής κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με βάση τη ζήτηση που εκφράζεται σε κάθε μέρος της Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποιημένη κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η Ελληνική Δημόσια Προσφορά να λάβει ποσοστό των Προσφερόμενων Μετοχών χαμηλότερο από το 15% που ορίζεται ανωτέρω, εάν η ζήτηση που εκφράζεται από επενδυτές που συμμετάσχει στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά είναι τουλάχιστον ίση με αυτό το όριο.

Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν αρχικά στη Διεθνή Προσφορά, μπορούν να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον οι εντολές που υποβάλλονται στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή. Προσφερόμενες Μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Διεθνή Δημόσια Προσφορά, εφόσον οι εντολές που θα έχουν υποβληθεί σε αυτό το έτερο σκέλος υπερβαίνουν την ανωτέρω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτήν την ανακατανομή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κατανομή, βλ. Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά

Από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που τελικά κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά (αφού ληφθεί υπόψη τυχόν επανακατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών από τη Διεθνή Προσφορά στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ή/και η άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν οριστικά στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών και των Ειδικών Επενδυτών θα καθοριστεί στη λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή Μετόχου.

Εάν η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές στην κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί οριστικά στην κατηγορία αυτή, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν κατ’ αναλογία.

Μετά τον παραπάνω υπολογισμό, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν σε κάθε επενδυτή θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών. Εάν, ως αποτέλεσμα αυτής της στρογγυλοποίησης ανά επενδυτή, παραμένουν αδιάθετες Προσφερόμενες Μετοχές, τότε θα κατανεμηθεί μία επιπλέον Προσφερόμενη Μετοχή στους επενδυτές, με το μεγαλύτερο μη κατανεμημένο κλασματικό υπόλοιπο, κατά φθίνουσα σειρά. Εάν η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί οριστικά στην κατηγορία αυτή, οι αιτήσεις εγγραφής των Ειδικών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή Μετόχου.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές και στους Ειδικούς Επενδυτές το σύνολο (δηλαδή το 100%) των Προσφερόμενων Μετοχών, για τις οποίες έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής».