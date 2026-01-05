Unicredit: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank - Αυξάνει στο 29,8% τη συμμετοχή της

Η UniCredit επιβεβαίωσε έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην Alpha Bank, μετατρέποντας τη συνθετική της θέση σε μετοχές, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων νομικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Με αυτή την κίνηση, η άμεση συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου της UniCredit στην Alpha Bank φτάνουν πλέον περίπου το 29,8%.

H ανακοίνωση της Unicredit

Μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων νομικών και κανονιστικών εγκρίσεων και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, η UniCredit προχώρησε σήμερα στη μετατροπή συνθετικής θέσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 20% της Alpha Bank S.A. («Alpha Bank») σε μετοχές.

Ως αποτέλεσμα, η άμεση μετοχική συμμετοχή της UniCredit και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Alpha Bank διαμορφώνονται πλέον σε περίπου 29,8%.»