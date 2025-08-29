UniCredit: Ανεβάζει ταχύτητα στην Alpha Bank – Στρατηγικό στοίχημα με ευρωπαϊκή διάσταση

Η UniCredit προχωρά σε νέα αύξηση της συμμετοχής της στην Alpha Bank, ανεβάζοντας το ποσοστό της στο 26% από περίπου 20%, και επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας των δύο τραπεζών. Το ιταλικό τραπεζικό μεγαθήριο βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από τον στόχο του 29,9%, όριο που έχει εγκριθεί από τις εποπτικές αρχές, με φόντο την ευρωπαϊκή συζήτηση για την τραπεζική ενοποίηση.

Το deal UniCredit – Alpha Bank σηματοδοτεί την πιο σημαντική διασυνοριακή τραπεζική κίνηση στην Ελλάδα μετά την κρίση, δίνοντας νέα ώθηση στη συζήτηση για την τραπεζική ολοκλήρωση της Ευρωζώνης. Για την Alpha Bank, συνιστά «ψήφο εμπιστοσύνης» που ενισχύει την κεφαλαιακή της θέση και ανοίγει διεθνείς ορίζοντες. Για την UniCredit, αποτελεί στρατηγικό στοίχημα που φέρνει πιο κοντά την ομοσπονδιακή της αντίληψη για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη.

Το χρονοδιάγραμμα και ο στόχος του 29,9%

Η είσοδος της UniCredit στην Alpha ξεκίνησε το 2023 με την εξαγορά του πακέτου του ΤΧΣ (9,9%), συνεχίστηκε το 2024 με την απόκτηση 9,75% από τη Reggeborgh και κορυφώθηκε φέτος με νέες κινήσεις που φέρνουν τη συμμετοχή στο 26%. Το τελικό βήμα προς το 29,9% θεωρείται ζήτημα χρόνου, καθώς οι δύο πλευρές επιβεβαιώνουν διαρκώς την πρόθεσή τους για ακόμη στενότερη συνεργασία.

Η ολοκλήρωση του σχεδίου θα επιτρέψει στην UniCredit να ενοποιεί λογιστικά σχεδόν το ένα τρίτο των καθαρών κερδών της Alpha Bank, που για το 2025 εκτιμώνται γύρω στα 900 εκατ. ευρώ.

Στενή σχέση Ορσέλ – Ψάλτη

Η συνεργασία μεταξύ του CEO της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, και του επικεφαλής της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, έχει περιγραφεί από στελέχη της αγοράς ως «υποδειγματική». Και οι δύο τράπεζες τονίζουν ότι η συμμαχία τους δεν είναι απλώς μετοχική, αλλά λειτουργεί ήδη σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών: asset και wealth management, trade finance, bancassurance και διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια.

«Η απόφαση της UniCredit να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Alpha Bank είναι ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές μας και έμπρακτη επιβεβαίωση της στρατηγικής μας», δήλωσε ο κ. Ψάλτης. Από την πλευρά του ο κ. Ορσέλ χαρακτήρισε την επένδυση «κομβικό πεδίο ανάπτυξης για τον όμιλο» και προανήγγειλε «ακόμη περισσότερα» από την κοινή στρατηγική.

Η θέση της Ελλάδας και η στάση της Τράπεζας της Ελλάδος

Το μεγάλο deal υποδέχθηκαν θετικά τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος, με τον Γιάννη Στουρνάρα να τονίζει ότι η συνεργασία ενισχύει τη σταθερότητα του συστήματος και τη διεθνή εικόνα της χώρας. Η θετική στάση των θεσμών υπήρξε καταλύτης για την ταχεία εξέλιξη της συμφωνίας, σε αντίθεση με την ψυχρή αντιμετώπιση που συνάντησε η UniCredit σε Ιταλία και Γερμανία όταν επιχείρησε αντίστοιχες κινήσεις.

Ευρωπαϊκή διάσταση

Η κίνηση της UniCredit στην Ελλάδα δεν έχει μόνο επιχειρηματική σημασία, αλλά συνδέεται και με το ευρύτερο σχέδιο για την τραπεζική ένωση της Ευρωζώνης. Η Alpha Bank θεωρείται εταίρος-«γέφυρα» που δίνει στον ιταλικό όμιλο ισχυρό αποτύπωμα σε Ελλάδα και Κύπρο, σε μια περίοδο που η ΕΚΤ πιέζει για τη δημιουργία μεγαλύτερων, διασυνοριακών σχημάτων ικανών να ανταγωνιστούν τους αμερικανικούς και κινεζικούς κολοσσούς.

Το παράδοξο, ωστόσο, παραμένει, καθώς ενώ οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί επιβάλλουν κοινό πλαίσιο, οι εθνικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις τράπεζες τους ως «εθνικούς πρωταθλητές». Στην περίπτωση της Ελλάδας, η θετική στάση προς την UniCredit ξεχωρίζει ως παράδειγμα ανοιχτότητας στην ενοποίηση.

Προοπτικές και σενάρια

Αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο, σε βάθος χρόνου, η UniCredit να θελήσει να ξεπεράσει το 29,9% και να διεκδικήσει τον έλεγχο της Alpha Bank, με την απόκτηση πλειοψηφίας. Προς το παρόν, η στρατηγική συμμαχία αποδίδει καρπούς και για τις δύο πλευρές, με την τιμή της μετοχής της Alpha να έχει ενισχυθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, προσελκύοντας αυξημένο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών.

Όπως σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι, «η σχέση UniCredit – Alpha Bank εξελίσσεται σε υπόδειγμα συνεργασίας ευρωπαϊκών τραπεζών, συνδυάζοντας τη δύναμη της τοπικής παρουσίας με την προστιθέμενη αξία της διεθνούς εμπειρίας».