UBS, Euroxx: Γιατί είναι «ταύροι» για Χρηματιστήριο Αθηνών και ελληνικές τράπεζες

Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των επενδυτικών τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών που δηλώνουν «ταύροι» για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και ταυτόχρονα θεωρούν ως ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική οικονομία την αναβάθμιση της αγοράς της σε ανεπτυγμένη, μέσα στό 2026.

Σύμφωνα με την UBS ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, μετά από μια ασθενέστερη σχετική απόδοση στο δ' τρίμηνο του 2025, είχε ένα δυνατό ξεκίνημα στο νέο έτος.

Όπως φαίνεται και από την πορεία των μετοχών, η Alpha σημειώνει άνοδο 12% , η Eurobank 11%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 9% και η Πειραιώς 13%. Παράλληλα, οι αναλυτές της UBS διατηρούν τη σύσταση buy (αγορά) για όλες τις τράπεζες.

Και αυτό γιατί, διευκρινίζουν, η Ελλάδα προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό αύξησης δανείων και spreads πελατών (δηλαδή τη διαφορά επιτοκίων δανείων-καταθέσεων), και είναι ιδιαίτερα ελκυστική σε περίπτωση που τα επιτόκια της ΕΚΤ παραμείνουν πραγματικά σταθερά από εδώ και πέρα.

Ακόμη, καταλύτη για νέο «ράλι» των μετοχών, σύμφωνα με την UBS μπορεί να αποτελέσουν τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια που αναμένεται να ανακοινωθούν στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου των ελληνικών τραπεζών.

Οι νέες τιμές - στόχοι των αναλυτών της UBS είναι για μεν την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει ενταχθεί και στα ευρωπαϊκά top picks τα 9,2 ευρώ. Ακόμη η UBS «βλέπει» τα 4,30 ευρώ για την Alpha Bank, τα 4,20 ευρώ για την Eurobank και τα 15,40 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα.

Υπεραπόδοση εκτιμά η Euroxx

Για την Euroxx Χρηματιστηριακή, βασικοί καταλύτες είναι η είσοδος της χώρας σε watchlist για αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη, αγορά, πιθανότατα στο εξαμηνιαίο review του οίκου MSCI του Ιουνίου αλλά και η μεγαλύτερη του 2% ανάπτυξη με ώθηση από τις επενδύσεις, την κατανάλωση και τις εξαγωγές, λόγω του τουρισμού, όπως εκτιμούν οι αναλυτές.

Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν λόγο P/E 9, δηλαδή ένα discount της τάξης του 15-20% βελτιωμένο έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών τους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρά τα βελτιωμένα μακροοικονομικά στοιχεία και την ισχυρότερη αύξηση των δανείων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Euroxx Χρηματιστηριακή οι υπεραποδόσεις έναντι των ευρωπαϊκών αγορών θα συνεχιστούν.

Κατόπιν τούτων, εκτίμηση της χρηματιστηριακής είναι ότι οι τραπεζικές μετοχές θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν και το 2026. Τα top picks της αποτελούν οι Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Νέα κεφάλαια θα εισρεύσουν στις τράπεζες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσουν την «μερίδα του λέοντος» από τα κεφάλαια ύψους 962,7 εκατ.δολαρίων τα οποία αναμένεται να εισέλθουν στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, μέσα στο 2026 σύμφωνα με την JP Morgan.

Μάλιστα, μέσα στο τρέχον έτος η Ελλάδα περνάει ξανά το κατώφλι των ανεπτυγμένων αγορών μέσα από τον πιο αυστηρό και αδιαμφισβήτητο μηχανισμό, τους δείκτες STOXX.

Όπως αναφέρει η JP Morgan, η αναβάθμιση του XA αναμένεται κατά το review του Απριλίου και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο.Οι εισροές ξένων κεφαλαίων, θα προέλθουν, κυρίως, από παθητικά funds, δηλαδή τα ETFs και τα index funds. Και αυτό γιατί οι ξένοι επενδυτές έχουν επιστρέψει στα ελληνικά assets, καθώς η οικονομία της χώρας υπεραποδίδει, χάρη στον υγιή τραπεζικό τομέα αλλά και τα βελτιωμένα δημόσια οικονομικά.

Μάλιστα ο οίκος FTSE Russell, διεθνής οίκος αξιολόγησης και διαχείρισης δεικτών για χρηματαγορές, έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί σε ανεπτυγμένη αγορά στο εξαμηνιαίο review του τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο αποδέκτη των ροών, με εκτιμώμενες παθητικές εισροές 266,7 εκατ. δολαρίων. Η Eurobank ακολουθεί με εισροές 207,7 εκατ. δολαρίων, οι οποίες μεταφράζονται σε 49,99 εκατ. μετοχές και περίπου 4,3 φορές τον xADV.Τρίτη στη σειρά έρχεται η Alpha Bank, με εκτιμώμενο trade value 181,6 εκατ. Δολαρίων. Η Τράπεζα Πειραιώς συμπληρώνει την τετράδα των τραπεζών, συγκεντρώνοντας παθητικές εισροές 178,3 εκατ.δολαρίων.