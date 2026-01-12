UBS: Απέρριψε τις προτάσεις της ελβετικής κυβέρνησης για αυστηρότερους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας

Σε μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, ο τραπεζικός κολοσσός UBS απέρριψε επισήμως τις βασικές προτάσεις της ελβετικής κυβέρνησης για αυστηρότερους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας.

Η τράπεζα, που πλέον αποτελεί τον μοναδικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μετά την απορρόφηση της Credit Suisse, προειδοποιεί ότι οι νέοι κανονισμοί θα μπορούσαν να πλήξουν την ανταγωνιστικότητά της διεθνώς.

«Η πρόταση θα οδηγήσει σε τεράστια πρόσθετα κόστη και θα θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση του επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου», δήλωσε η UBS, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα που προτείνονται για τις ξένες μονάδες είναι δυσανάλογα και δεν συνάδουν με τους διεθνείς ανταγωνιστές.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτάσεις τον Σεπτέμβριο και έδωσε στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου για να απαντήσουν.

Οι τραπεζικές και επιχειρηματικές ομάδες πίεσης συμμερίστηκαν την άποψη αυτή, ενώ το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ ενός συμβιβασμού που θα εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της UBS σε διεθνές επίπεδο και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλδημοκράτες και το Πράσινο Κόμμα υποστήριξαν τις προτάσεις.

Η άρνηση της UBS θέτει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Από τη μία πλευρά, οι φορολογούμενοι απαιτούν εγγυήσεις ότι δεν θα χρειαστεί ξανά κρατική διάσωση, ενώ από την άλλη, η Ελβετία βασίζεται στην UBS για τη διατήρηση της θέσης της ως παγκόσμιο χρηματοοικονομικό κέντρο.

«Η επιβολή αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων στην UBS δεν θα την κάνει ασφαλέστερη, αλλά λιγότερο ανταγωνιστική», δήλωσε πρόσφατα στέλεχος της τράπεζας, δίνοντας το στίγμα της σκληρής γραμμής που πρόκειται να ακολουθηθεί στις διαπραγματεύσεις.

Αν και η κυβέρνηση έχει υποστηρίξει δημοσίως τη σκληρή της στάση, πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα αναφέρουν ότι θα πρέπει να επιτευχθεί συμβιβασμός.

Το Reuters ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι η κυβέρνηση ετοιμάζεται να χαλαρώσει ορισμένους νέους κανόνες επί των οποίων έχει άμεσο έλεγχο, ενώ οι νομοθέτες αναφέρουν ότι το κοινοβούλιο πιθανότατα θα επιλέξει κανονισμούς πιο μετριοπαθείς από αυτούς που πρότειναν αρχικά οι αξιωματούχοι.

Οι μετοχές της UBS έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 20% από τις αρχές Δεκεμβρίου, εν μέρει λόγω του αισιοδοξίας ότι οι κανόνες κεφαλαίου θα χαλαρώσουν.