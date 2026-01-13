To τριπλό χτύπημα της Credia Bank και οι επόμενες κινήσεις

Σε φάση ανάπτυξης και επέκτασης μέσω εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών έχει περάσει η Credia Bank. Η διοίκηση της Ελένης Βρεττού στην εκπνοή του 2025 προχώρησε σε τρεις κινήσεις, οι οποίες δίνουν τον ρυθμό για φέτος.

Μετά την αλλαγή ονόματος, τη συγχώνευση, το νέο concept στα καταστήματα και το άνοιγμα στη Μάλτα, η τράπεζα επιτάχυνε με στρατηγικές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα.

Η εξαγορά της HSBC Μάλτας προχωρά δυνατά: οι υπογραφές έπεσαν και πλέον η τράπεζα περιμένει τις απαραίτητες εγκρίσεις για να ολοκληρωθεί η συμφωνία στις αρχές του 2027. Με αυτήν την κίνηση, η CrediaBank θα διπλασιάσει τα μεγέθη της, θα έχει μεγαλύτερη ρευστότητα και θα δημιουργήσει έναν διεθνή όμιλο με περισσότερα προϊόντα και πελάτες.

Παράλληλα, με τις αποκλειστικές συζητήσεις για την εξαγορά του 70% της Pantelakis, μπαίνει δυναμικά στη χρηματιστηριακή αγορά, αξιοποιώντας την ιστορική εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρείας, ενώ θα αυξήσει και τα έσοδα από προμήθειες.

Και για να «κλείσει το τρίγωνο», ήρθε η συμφωνία με την Euronet, που φέρνει τεχνολογικά πλεονεκτήματα, πιο ευέλικτες υπηρεσίες και μειωμένο κόστος στη διαχείριση καρτών και ΑΤΜ, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την κερδοφορία.

Με όλα αυτά, η CrediaBank δείχνει ότι θέλει να μεγαλώσει, να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με καινοτομία. Το 2025 ήταν μια δυνατή χρονιά… και το 2026 φαίνεται ακόμα πιο δυναμικό, με την ομάδα της Ελένης Βρεττού να βρίσκεται στο προσκήνιο με την ίδια στο τιμόνι, καθοδηγώντας νέες εξαγορές, συνεργασίες και εξελίξεις που θα φέρουν την τράπεζα ακόμα πιο ψηλά.

Σε ό,τι αφορά στα μεγέθη του 2026, αν και είναι ακόμα νωρίς, η τράπεζα εκτιμά περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού της. Υπενθυμίζεται πως η CrediaBank κατέγραψε στο εννεάμηνο του 2025 ενίσχυση σε όλα τα οργανικά μεγέθη και νέο ρεκόρ επιδόσεων, παρουσιάζοντας επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων, ύψους €58,9 εκατ. (+116%). Η ενίσχυση οφείλεται στην αύξηση των οργανικών εσόδων, οδηγούμενα από την πιστωτική επέκταση της τράπεζας, καθώς και τις συνέργειες από τη συγχώνευση με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα.

Τα βασικά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €146,8 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν λόγω της καθαρής πιστωτικής επέκτασης και της αύξησης των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων, ενώ τα αντίστοιχα από προμήθειες εκτινάχθηκαν λόγω της αυξανόμενης παραγωγής δανείων, της αύξησης στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, των μεταφορών και της διαχείρισης κεφαλαίων πελατών.

Για τα μεγέθη του 2025, όταν ανακοινωθούν, στόχος της Credia Bank είναι να ξεπεραστεί το €1 δισ. σε πιστωτική επέκταση, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έως σήμερα έχουν ξεπεράσει τα €2,4 δισ. Πρόκειται για ένα νέο ρεκόρ για την τράπεζα, η οποία είχε θέσει στόχο στην αρχή της χρονιάς για νέα δάνεια €2,1 δισ. το 2025.