Τι μερίσματα θα δώσουν οι τράπεζες

Σε λιγότερο από έξι μήνες οι τράπεζες θα μοιράσουν μερίσματα για την χρήση του 2025 και λογικό είναι το ενδιαφέρον στα αποτελέσματα χρήσης που θα ανακοινωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου να επικεντρωθούν και στην «ταμειακή» ανταμοιβή των μετόχων. Μέχρι στιγμής η ανταμοιβή από τα κέρδη της χρήσης του 2025 κάθε άλλο παρά σφιχτή μπορεί να χαρακτηριστεί: Οι τέσσερις τράπεζες που αποφάσισαν προμέρισμα από τα κέρδη της χρήσης μοίρασαν πριν τελειώσει το 2025 572,8 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι, το σύνολο των χρηματικών ροών μαζί με το μέρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν 1,49 δισ. ευρώ και με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς για την κερδοφορία και το ύψος του ποσοστού ανταμοιβής από τα κέρδη της χρήσης τα μερίσματα θα προσεγγίσουν τα 2,256 δισ. ευρώ, θα παρουσιάσουν δηλαδή μια αύξηση 52% σε σχέση με το 2024. Η μέση μερισματική απόδοση, υπολογίζοντας και τα προμερίσματα, βρίσκεται στο 4,3% το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό αν και απέχει από τις περυσινές επιδόσεις λόγω της έντονης ανατιμητικής κίνησης των τραπεζικών τίτλων.

Σε αυτό το ύψος των μερισμάτων, ο κλάδος κινείται στο 51% της ανταμοιβής επί των καθαρών κερδών χωρίς να υπολογίζονται τυχόν αγορές ιδίων. Κοιτάζοντας λίγο πιο μακριά για την χρήση που έχει ξεκινήσει το μέλλον διαγράφεται ακόμα πιο αισιόδοξο. Με δεδομένη την αύξηση των κερδών που αναμένεται για το 2026 και την αύξηση του ποσοστού ανταμοιβής, οι τράπεζες αναμένεται να μοιράσουν μερίσματα αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το 2025. Η μέση μερισματική απόδοση ανεβαίνει στο 5,2% και όλα αυτά θα συμβούν μέσα σε 18 μήνες. Ένα χαρτοφυλάκιο επομένως που τοποθετείται τώρα στις τράπεζες θα εισπράξει περίπου 3% σε προσόδους μερισμάτων του 2025 και 5,2% για το 2026.

Μάλιστα η Alpha Bank αιφνιδίασε θετικά την αγορά, ανακοινώνοντας πρώτη στο ημερολόγιο των ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων ημερομηνίες αποκοπής προμερίσματος για την χρήση του 2026 (Δεκέμβριος) δηλώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι πλέον οι μέτοχοι θα αναμένουν δύο φορές το χρόνο την πίστωση μερίσματος στους χρηματιστηριακούς κωδικούς αξιοποιώντας καλύτερα το κόστος ευκαιρίας των χρηματικών διανομών.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται για τον τραπεζικό κλάδο είναι εκείνη μιας ώριμης πλέον μερισματικής αγοράς, η οποία αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της ανασυγκρότησης και περνά σε φάση σταθερής ανταμοιβής των μετόχων. Παρά το γεγονός ότι οι τρέχουσες μερισματικές αποδόσεις συμπιέζονται λόγω της ισχυρής ανόδου των τραπεζικών μετοχών, το ύψος των διανομών, η προβλεψιμότητα και η προοπτική περαιτέρω αύξησης των payout ratios δημιουργούν ένα ελκυστικό πλαίσιο για μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις. Η μετάβαση σε διπλές διανομές μέσα στο έτος, όπως σηματοδοτείται από τις κινήσεις της Alpha Bank – και που πιθανότατα θα ακολουθηθεί και από άλλες τράπεζες – ενισχύει περαιτέρω την επενδυτική ορατότητα και καθιστά τον κλάδο πιο συμβατό με τις διεθνής πρακτικές. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας και περιορισμένων εναλλακτικών πηγών εισοδήματος, οι ελληνικές τράπεζες επανατοποθετούνται πλέον όχι μόνο ως μοχλός κεφαλαιακών αποδόσεων, αλλά και ως σταθερός πυλώνας μερισματικού εισοδήματος για τα επόμενα χρόνια.