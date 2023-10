Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της JP Morgan

Σε διπλανή στήλη ο Νικόλας Ταμπακόπουλος παρουσιάζει την έκθεση της JP Morgan για τη νέα αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Εμείς θα δούμε μια ακτινογραφία της JPMorgan μέσα από τη ματιά των αναλυτών.

Συνηθίζουμε να μελετάμε τις εκθέσεις και τις αναλύσεις που παρουσιάζει η JPMorgan, για διάφορες εισηγμένες εταιρείες ανά τον κόσμο. Και οι εκτιμήσεις της μαζί με τις συστάσεις της αποτελούν ευαγγέλιο για τους περισσότερους επενδυτές. Τι βλέπουν όμως οι χρηματιστηριακές εταιρείες για την ίδια την εμβληματική τράπεζα;

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου (Q3) της JPMorgan, ενθουσίασαν τους χρηματιστηριακούς αναλυτές. Έτσι το 36% των αναλυτών συστήνει ισχυρές αγορές (strong buy) στη μετοχή της JPM, το 28% συστήνει αγορές (buy), το 36% προτείνει διακράτηση (hold) της μετοχής και το 0% συστήνει πωλήσεις (sell / strong sell).

Με την τιμή της μετοχής στα $148,00 να κινείται όχι μακριά από την υψηλή τιμή 52 εβδομάδων των $159,38 αλλά πολύ μακριά από τα χαμηλά των $101,76 και με τα μεγαλύτερα funds όπως είναι η Vanguard Group, Inc (Subfiler) που κατέχει το 8,98%, η The Vanguard Group, Inc. που κατέχει το 8,95% και η State Street Corp. που κατέχει το 4,34% να διατηρούν αμείωτες τις θέσεις τους, οι επενδυτές κοιτούν προς τα πάνω. Προς την επίτευξη νέων υψηλότερων τιμών. Με τους στόχους των αναλυτών για τη μετοχή της JPM, να οριοθετούνται στα $169.

Τι ακριβώς εμφάνισαν τα αποτελέσματα της JPMorgan μέσα στο Q3; H τράπεζα εμφάνισε μέσα στο Q3 αύξηση των εσόδων της κατά +21%, που σε απόλυτο μέγεθος υπερέβησαν τα $40 δισ. από $32 δισ. το Q3 του 2022. Αύξησε τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα κατά 30%, πλησιάζοντας τα $23 δισ. Και παρουσίασε αύξηση κερδών της τάξης του 35%, ξεπερνώντας τα $13 δισ. από $9,7 δισ. το Q3 του 2022. Παράλληλα μειώθηκε το ύψος των προβλέψεων έναντι πιστωτικών ζημιών από $1,54 δισ. σε $1,38 δισ. Στα τελικά μεγέθη συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα της First Republic Bank που είχε εξαγοραστεί από την JPM τον περασμένο Μάιο.

Τα αποτελέσματα διέψευσαν τις ανησυχίες και τις ενστάσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν μείωση των εσόδων. Ανέμεναν αποκλιμάκωση των επιτοκιακών διαφορών, ανάμεσα στις χορηγήσεις και στις καταθέσεις και διαψεύσθηκαν. Ίσα ίσα που το καθαρό περιθώριο των επιτοκίων αυξήθηκε. Ανέμεναν μείωση της πιστωτικής επέκτασης και όμως η αύξηση των χορηγήσεων έφτασε το 27%. Οι καταθέσεις σημείωσαν μεν μείωση κατά 4%, ωστόσο τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των πελατών αυξήθηκαν κατά 43% με τους πελάτες να μεταφέρουν μέρος των καταθέσεων τους, σε υψηλότοκους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Τα κεφάλαια που έχει υπό διαχείριση (AUM) η JPMorgan αυξήθηκαν κατά 22%.

Παρά τα ομολογουμένως θεαματικότατα αποτελέσματα που ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των επενδυτών, ο CEO της JPM Jamie Dimon, δήλωσε πως η τράπεζα αλλά και όλο το χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα, βρίσκεται μπροστά σε επικίνδυνους καιρούς.

Περιέγραψε το πλαίσιο των κινδύνων με αναφορές στον πληθωρισμό, στα υψηλά επιτόκια, στη νομισματική σύσφιξη που οδηγεί σε μείωση της ρευστότητας, στην περιοριστική πολιτική που ακολουθούν οι εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Kαι φυσικά αναφέρθηκε τόσο στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, όσο και στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που επιτείνει την κρίση που ξεκινά από τις τιμές των τροφίμων και καταλήγει σε αυτές της ενέργειας και από το παγκόσμιο εμπόριο μέχρι τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς.

Η χρηματοοικονομική εικόνα της JPMorgan και οι εκτιμήσεις του CEO της, απεικονίζουν με τον πιο εμφατικό τρόπο την τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Με δυο λόγια, οι «αγορές» με βασικό εκπρόσωπο τους το τραπεζικό σύστημα, έχουν αντιδράσει πολύ καλά μέσα στο τρέχον δύσκολο περιβάλλον. Δυο είναι τα ερωτήματα για το μέλλον. Το πρώτο αφορά το κατά πόσο οι τράπεζες θα καταφέρουν να απορροφήσουν, το ενδεχόμενο μιας επιβάρυνσης του οικονομικού περιβάλλοντος. Και το δεύτερο αφορά το κατά πόσο θα πληγεί το τραπεζικό σύστημα από τις ευρύτερες γεωπολιτικές κρίσεις που είναι πλέον περισσότερο από ορατές.