«Ταύρος» η Citi για τις ελληνικές τράπεζες - Οι νέες τιμές στόχοι

Η Citigroup προχώρησε σε αναβάθμιση του guidance που δίνει για τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, ανεβάζοντας, παράλληλα, προς τα πάνω την τιμή-στόχο για τις μετοχές των δύο ελληνικών τραπεζών.

Υπενθυμίζεται πως ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος είχε προχωρήσει την περασμένη εβδομάδα (12 Φεβρουαρίου) στην αναβάθμιση της τιμής-στόχου για την Alpha Bank, στα 4,9 ευρώ από 4,2 ευρώ, μειώνοντας το κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 10,5% από 11,5%, αντανακλώντας τη μείωση των δεικτών κινδύνου και την καλή πρόοδο στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), τη συσσώρευση κεφαλαίων και τη βελτίωση της κερδοφορίας.

Τράπεζα Πειραιώς

Στη σχετική έκθεση για την Τράπεζα Πειραιώς, η Citi αναβαθμίζει την τιμή-στόχο σε 10,2 από 7,85 ευρώ, με τη σύσταση να διατηρείται στην κατηγορία «αγορά» (Buy).

Οι αναλυτές του οίκου κάνουν λόγο για μια ελαφρά αύξηση της εκτίμησης για τα κέρδη ανά μετοχή του 2025 κατά 2%, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης των εσόδων από προμήθειες, ενισχυμένης από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής τον Νοέμβριο του 2025.

Η Citi σημειώνει επίσης ότι το μειωμένο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 10,6% από 12% αντανακλά τη μείωση των παγκόσμιων equity risk premiums και το χαμηλότερο αντιληπτό ρίσκο, καθώς η τράπεζα έχει επιδείξει καλή εκτέλεση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στη δημιουργία κεφαλαίου και στη διατήρηση βελτιωμένης κερδοφορίας.

Υπενθυμίζεται πως η Πειραιώς θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2025 την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Eurobank

Για την Eurobank, η Citi αυξάνει την τιμή-στόχο σε 4,7 ευρώ από 3,8 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση «Buy».

Οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου υποστηρίζουν πως η προσαρμογή έρχεται -μεταξύ άλλων-, ως αποτέλεσμα της ισχυρής εκτέλεσης στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης και της βελτίωσης της κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια.

Η Eurobank θα ανακοινώσει τα τριμηνιαία αποτελέσματά της στις 26 Φεβρουαρίου.

Alpha Bank

Για την Alpha Bank, η Citi αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 4,9 ευρώ απο 4,2 ευρώ προηγουμένως

Η αναπροσαρμογή έρχεται μετά τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών — την ενσωμάτωση της Astrobank στην Κύπρο στα τέλη Οκτωβρίου και της Axia Ventures τον Δεκέμβριο — καθώς και τη δραστηριότητα επαναγοράς μετοχών που υλοποιήθηκε πρόσφατα.

Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα τριμηνιαία αποτελέσματα της στις 27 Φεβρουαρίου.