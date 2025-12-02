Συνέδριο Morgan Stanley: Τι απάντησαν οι τραπεζίτες στις ερωτήσεις των επενδυτών

Τα βλέμματα της αγοράς τράβηξαν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες στο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο. Το κλίμα ήταν θετικό, ενώ οι επενδυτές ρώτησαν τις διοικήσεις των τραπεζών για την πορεία της πιστωτικής επέκτασης μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μερισματική πολιτική, τον σχεδιασμό για νέες εξαγορές και την ελληνική οικονομία.

Οι τραπεζίτες των συστημικών ανέφεραν πως το story ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα συνεχιστεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς το next big thing στην αγορά είναι τα ενεργειακά deals και η ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τράπεζα Πειραιώς

Ο CΕΟ της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου και τα στελέχη της τράπεζας συναντήθηκαν με πάνω από 25 funds και επενδυτές. Οι ερωτήσεις αφορούσαν κυρίως το νέο business plan της τράπεζας και για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η διοίκηση επεσήμανε ότι η συνεισφορά της ασφαλιστικής στην κερδοφορία θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ το επιχειρηματικό πλάνο που θα ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2026 θα ενσωματώνει πλήρως στις προοπτικές την Εθνική Ασφαλιστική.

Σχετικά με τα δάνεια φέτος η τράπεζα, όπως σημείωσε προς τους επενδυτές, θα κλείσει με αύξηση άνω του 10% και του χρόνου θα κινηθεί με ανάπτυξη 8-10%. Σε ό,τι αφορά στα στεγαστικά δάνεια, καταγράφεται θετική πιστωτική επέκταση.

Έμφαση δόθηκε στη μερισματική πολιτική όπου θα συνεχίσει να είναι γενναία, ενώ αναμένεται να ενισχυθεί το asset management. Τον Χρήστο Μεγάλου πλαισίωναν ο CFO, Θεόδωρος Γναρδέλλης και ο Ξενοφών Δαμαλάς, CFA.

Eurobank

Η διοίκηση της Eurobank είχε πάνω από 40 συναντήσεις με funds, οίκους και επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτές ανέκριναν τη διοίκηση της τράπεζας σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης. Η αντιστάθμιση που θα προέλθει από αυτήν στη μείωση επιτοκίων βρίσκεται σε πρώτο πλάνο με τις απαντήσεις που δόθηκαν να είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικές. Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3 δισ. το εννεάμηνο, εκ των οποίων €2 δισ. στην Ελλάδα και €1,2 δισ. στο εξωτερικό. Οι ερωτήσεις των επενδυτών αφορούσα επίσης κυρίως στα επιχειρηματικά πλάνα ανάπτυξη της τράπεζας, της Eurolife αλλά και στον σχεδιασμό για επέκταση των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία.

Το ενδιαφέρον των funds κέντρισε επίσης η ενίσχυση της τράπεζας στον τομέα του wealth management και η μετατροπή του σε καταλύτη ανάπτυξης του ομίλου, μέσω της αναβάθμισης της θυγατρικής στο Λουξεμβούργο. Για τη διανομή μερισμάτων η διοίκηση της τράπεζας απάντησε πως στόχος είναι να βαίνει συνεχώς αυξανόμενο.

Εθνική Τράπεζα

Το βλέμμα των επενδυτών τράβηξε η Εθνική Τράπεζα με τους επενδυτές να ρωτούν σχετικά με την αξιοποίηση της πλεονάζουσας ρευστότητα και του μεγάλου κεφαλαιακού αποθέματος που δημιουργεί. Ο CΕΟ, Παύλος Μυλωνάς, τόνισε πως υπάρχουν περιθώρια για κινήσεις στις ασφάλειες και κινήσεις εξαγορών, ωστόσο «θα ανακοινωθούν όλα όταν έρθει η ώρα τους». Σε ό,τι αφορά στην αύξηση της πιστωτικής επέκτασης, ο κ. Μυλωνάς επεσήμανε ότι το 2026 θα κινηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2025.

Το growth story της τράπεζας, εκτός από το asset management, ακούει στο όνομα «ενεργειακό χαρτοφυλάκιο». Δηλαδή δημιουργείται ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο δανείων στον τομέα της ενέργειας ενώ η χρηματοδότηση σε έργα υποδομών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της διοίκησης.

Alpha Bank

Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, τόνισε πως «η οργανική ανάπτυξη και οι επενδύσεις βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και αναμένεται να ενισχύσουν τη μελλοντική κερδοφορία». «Η τράπεζα δίνει προτεραιότητα στην εσωτερική διάθεση κεφαλαίων για την επέκταση των δραστηριοτήτων της», ανέφερε ο κ. Ψάλτης, εξηγώντας πως «αυτό περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της δημιουργίας εσόδων».

Σχετικά με την τακτική κατανομή κεφαλαίων μέσω διανομών προς τους μετόχους, ο κ. Ψάλτης επεσήμανε πως «μετά την επαναφορά των μερισμάτων πριν από δύο χρόνια, η Alpha Bank έχει αυξήσει σταθερά το ποσοστό διανομής κερδών. Για το 2025, σχεδιάζει να διανείμει το 50% των δηλωθέντων κερδών - περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ - συμπεριλαμβανομένου ενός ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ».

Ερωτηθείς για νέες κινήσεις εξαγορών ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως «με κεφαλαιακά αποθέματα ευθυγραμμισμένα με τα ευρωπαϊκά και μία βελτιστοποιημένη κεφαλαιακή δομή, η τράπεζα διαθέτει άφθονο περιθώριο για να επιδιώξει συμπληρωματικές εξαγορές».

Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις της Τράπεζας, ο κ. Ψάλτης έκανε λόγο για ισχυρή πρόοδο. «Τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν ακόμη πιο γρήγορα, πάνω από 20% σε υποκείμενη βάση». Τέλος, ο CEO της Alpha Bank έθεσε στόχο την αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10%, ενώ υπογράμμισε πως θα αξιοποιηθεί εντατικότερα η συνεργασία με την Unicredit.