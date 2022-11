Στελεχώνει την Παγκρήτια ο Αλ. Εξάρχου - Πρόταση στην Ελ. Βρεττού

Προχωρά με γοργά βήματα η ενίσχυση της Παγκρήτιας από τους νέους μετόχους κ.κ. Μπάκο, Καϋμενάκη και Εξάρχου. Στόχος η δημιουργία ενός νέου τραπεζικού πυλώνα που θα στηρίξει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η προσέγγιση του κ. Αλ. Εξάρχου και της Ελ. Βρεττού, CEO της Attica Bank.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal ο κ. Εξάρχου έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στην κ. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Attica Bank. Ανεξάρτητα αν θα κλείσει η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, το βιογραφικό της κ. Βρεττού είναι «βαρύ».

Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα CEO ελληνικής τράπεζας και πριν την Attica Bank ήταν επικεφαλής της εταιρικής τραπεζικής στην Τράπεζα Πειραιώς. Έχει επίσης εργαστεί ως Chief Strategy & IR Officer στην Lamda Development, ενώ πριν την Τράπεζα Πειραιώς είχε εργαστεί για περίπου 14 χρόνια στην HSBC στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πορεία της περιλαμβάνει επίσης και θέσεις στους τομείς του Risk και M&A στις ΗΠΑ.

Κατέχει πτυχίο Bachelor of Science in Economics από το The Wharton Scholl του University of Pennsylvania και όπως φαίνεται κέρδισε την εμπιστοσύνη του ΤΧΣ και του στρατηγικού επενδυτή ΤΜΕΔΕ/ Ellington για να οδηγήσει την Attica Bank στην επόμενη ημέρα.

Η πρόταση συνεργασίας που κατατέθηκε στην κ. Ελ. Βρεττού δείχνει τη νέα φιλοσοφία που φέρνουν οι νέοι μέτοχοι της Παγκρήτιας. Με όχημα στελέχη με εμπειρία, όρεξη για δουλειά και ακεραιότητα ετοιμάζονται με γρήγορα και σταθερά, όμως, βήματα να αναπτύξουν την τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η επενδυτική εταιρεία Thrivest Holding συμφερόντων των επιχειρηματιών κ.κ. Δ. Μπάκου, Γ.Καϋμενάκη και Α.Εξάρχου, αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Παγκρήτιας με ποσοστό 32,5%. Η είσοδος των τριών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Παγκρήτιας Τράπεζας εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο τους, με κύριο άξονα την Ελλάδα, που εστιάζει σε τομείς με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης όπως ο κλάδος των υποδομών, των ΑΠΕ, του Real Estate, του τουρισμού και της διαχείρισης απορριμμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος μέσω των τεχνολογικών εξελίξεων μπαίνει δυναμικά στη ψηφιακή εποχή, ανακάμπτει σταθερά και καθίσταται ικανότερος να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε η κίνηση των κ.κ. Μπούκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Παγκρήτια και στις προοπτικές της. Στόχος είναι να διεκδικήσει ένα σημαντικό ρόλο στο νέο τραπεζικό περιβάλλον με απώτερο σκοπό τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, τόσο στην Κρήτη που αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, όσο και σε όλη την χώρα, όπου αναπτύσσεται δυναμικά η τράπεζα.

Η αγορά αναμένει τα επόμενα επενδυτικά βήματα των κ.κ. Μπάκου, Καϋμενάκη και Εξάρχου, οι οποίοι σε μια δύσκολη περίοδο διεθνώς, επενδύουν συστηματικά στη χώρα μας. Κάτι που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως στο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα.