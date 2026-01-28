S&P Ratings: Γιατί αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες - Οι προβλέψεις για την οικονομία

Ως θετικές χαρακτηρίζει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η S&P Global Ratings η οποία τις αναβάθμισε και τονίζει ότι οι πιστωτικές συνθήκες στην Ελλάδα συνεχίζουν να βελτιώνονται, έστω και εάν οι κίνδυνοι στην ελληνική αγορά είναι υψηλότεροι σε σχέση με άλλες παρόμοιες αγορές.

Μάλιστα, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης επιβεβαιώνει και τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις για τις τράπεζες Eurobank, Εθνική σε ΒΒΒ - και για την Πειραιώς, στο ΒΒ+.

Σε ό,τι αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον, οι αναλυτές της S&P προβλέπουν για την Ελλάδα ανάπτυξη στο 2,2% κατά μέσο όρο, ετησίως τη διετία 2026-2027, με ώθηση κυρίως από τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση. Στη συνέχεια, προβλέπουν ότι οι ρυθμοί θα επιβραδυνθούν καθώς ο δανεισμός μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) θα αρχίσει να μειώνεται.

Ακόμη, θεωρούν επίσης ενθαρρυντική την απόδοση του νέου δανεισμού από το 2018, καθώς τα νέα NPE είναι περιορισμένα και το κόστος κινδύνου των τραπεζών μειώθηκε σε περίπου 50-60 μονάδες βάσης.

Άλλο ένα εύρημα της S&P Global Ratings είναι ότι η δυναμική της οικονομίας έχει στηρίξει τις τράπεζες στην προσπάθειά τους να συγκλίνουν προς τις ευρωπαϊκές σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού. Τόσο τα προηγούμενα χρόνια όσο και το 2025 ο διεθνής οίκος αναφέρεται σε θεαματικό ρυθμό βελτίωσης, καθώς ο δείκτης «κόκκινων δανείων» (NPE) μειώθηκε στο 3,3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, από τα υψηλά του 51% που είχε φτάσει στο τέλος του 2016.

Πιστωτική επέκταση

Επιπρόσθετα, θεωρούν ενθαρρυντική και την απόδοση του νέου δανεισμού από το 2018, καθώς τα νέα NPE είναι περιορισμένα και το κόστος κινδύνου των τραπεζών μειώθηκε σε περίπου 50-60 μονάδες βάσης. Αυτό υποδηλώνει μείωση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου των τραπεζών.

Σημαντικό, σύμφωνα με τους αναλυτές της S&P είναι το γεγονός ότι παρόλο που ο εταιρικός τομέας έχει ξαναρχίσει να δανείζεται και πραγματοποιεί επενδύσεις με μόχλευση, μετά από χρόνια μείωσης των δανείων, ο δείκτης εταιρικού χρέους προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα είχε μειωθεί σημαντικά, στο 95%, μέχρι το τέλος του 2025. Αν και άγγιξε το υψηλό του 136% το 2012, σήμερα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό της Ιταλίας και της Ισπανίας, και κάτω από αυτό της Μάλτας (110%), της Πορτογαλίας (124%) και της Κύπρου (127%).

Η επανέναρξη των μεγάλων δημόσιων επενδύσεων που συνδέονται με την απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, σε συνδυασμό με υγιέστερους εταιρικούς ισολογισμούς θα συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του δανεισμού των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την S&P Global Ratings.

Οι τιμές των ακινήτων

Διαχειρίσιμη χαρακτηρίζει την κατάσταση στις τιμές των ακινήτων η S&P Ratings καθώς, όπως αναφέρει οι τιμές τους μόλις ξεπέρασαν τα υψηλά που είχαν φτάσει πριν από την κρίση του 2008.

Η άνοδος αυτή των τιμών των κατοικιών κατά 8% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο του 2025 και κατά περίπου 9% το 2024.είναι αποτέλεσμα της ισχυρής κατανάλωσης και της επενδυτικής δραστηριότητας των νοικοκυριών.

Σημειώνει, ωστόσο, ότι οι δείκτες προσιτότητας, όπως η τιμή κατοικίας προς το ενοίκιο και η τιμή κατοικίας προς το εισόδημα, αρχίζουν να επιδεινώνονται.

Με δεδομένο ότι η S&P Ratings προβλέπει αύξηση των επενδύσεων και των στεγαστικών δανείων, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πιθανή επίδραση των χαμηλότερων δεικτών προσιτότητας στους τομείς των κατασκευών και των ακινήτων.