Snappi: Ξεκίνησε η λειτουργία του Hub στο κέντρο της Αθήνας - Νέα προϊόντα από το 2026

Πάνω από 50.000 άτομα έχουν κατεβάσει ήδη το app της Snappi, ενώ πλέον έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν από κοντά το hub που εγκαινιάστηκε χθες και να ρωτήσουν οτιδήποτε θέλουν, αλλά και να συμμετέχουν σε πληθώρα εκδηλώσεων.

Αναλυτικότερα, στο hub που βρίσκεται στην οδό Κοραή 5, θα γίνονται παρουσιάσεις ερευνών και ομιλίες για ότι έχει σχέση με την σύγχρονη τραπεζική, μέχρι διαδραστικές συνεδρίες με μέλη της κοινότητας. Η Gabriella Kindert, CEO της Snappi επεσήμανε ότι πολλοί θα ρωτούσαν γιατί μια digital bank ανοίγει ένα hub. «Η απάντηση μας είναι ότι έτσι είμαστε κοντά στον κόσμο. Θέλουμε να μας λένε τις σκέψεις τους και εμείς είμαστε εδώ με βασικό μας στόχο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα», εξήγησε η κ. Kindert.

Να σημειώσουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις στο Snappi Hub θα είναι ανοικτές για τους χρήστες της Snappi κατόπιν προκράτησης από την σχετική ιστοσελίδα.

«Στη Snappi, επαναπροσδιορίζουμε το πως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν σε μια σύγχρονη, ψηφιακή οικονομία. Η χρηματοοικονομική ευημερία δεν είναι μόνο έσοδα και αποταμιεύσεις. Είναι η διαφάνεια, η πρόσβαση και η ικανότητα να λαμβάνεις ενημερωμένες αποφάσεις με αυτοπεποίθηση. Το Snappi Hub πρεσβεύει αυτήν την φιλοσοφία. Είναι η χειροπιαστή επέκταση της δέσμευσής μας για διαφάνεια, χρηματοοικονομική εκπαίδευση και καινοτομία με τον χρήστη στο επίκεντρο. Είμαστε ευγνώμονες για τις υψηλού επιπέδου συνεργασίες που έχουμε ήδη συνάψει με διάφορα πανεπιστήμια και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό το μονοπάτι ως μέρος της μακροχρόνιας δέσμευσής μας στην χρηματοοικονομική ενδυνάμωση και την πρόοδο που προκύπτει μέσω της έρευνας», είπε η κ. Kindert.

Τα νέα προϊόντα

Να υπενθυμίσουμε, ότι η Snappi είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και για τους λίγους μήνες λειτουργίας της έχει καταφέρει να πιάσει τους στόχους της, ενώ οι φιλοδοξίες της είναι αρκετά μεγάλες, ειδικά στις νεότερες γενιές για το 2026.

Τα νέα προϊόντα της για την νέα χρονιά αφορούν την υπηρεσία Cash Now 2-1-0, όπου θα πιστώνονται κατευθείαν 1000 ευρώ στον λογαριασμό του αιτούντα, με προθεσμία αποπληρωμής έως τρεις μήνες. Αυτή την στιγμή γίνονται τα τελευταία τεστ και θα λειτουργήσει από τον Ιανουάριο. Το ατού της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι ο χρόνος, καθώς μόλις σε δύο λεπτά θα γίνεται η επεξεργασία του αιτήματος του δανειολήπτη και κατόπιν μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα θα γίνεται η πίστωση στον λογαριασμό του. Σημειωτέον, ότι η πιστωτική συμπεριφορά των πελατών δεν βασίζεται μόνο στον Τειρεσία, καθώς η Snappi δημιουργεί δικό της σύστημα scoring μέσω AI machine learning. Επιπρόσθετα, από τον Φεβρουάριο θα καλύψουν το ενδιαφέρον ως προς τα επενδυτικά προϊόντα. Ουσιαστικά, μέσα στο οικοσύστημα της Snappi θα ενσωματωθεί ένας ψηφιακός σύμβουλος -roboadvisor-, που θα κατευθύνει τους πελάτες και θα προτείνει εξατομικευμένες λύσεις στον καθένα, σχετικά με επενδύσεις.

Οι συνεργασίες

Η Αργυρή Κατωπόδη από το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, που συνεργάζεται με την Snappi, τόνισε στην ομιλία της: «σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες στην χώρα, ώστε να παίρνουν υπεύθυνες αποφάσεις σε σχέση με τα οικονομικά». Επίσης μίλησε για την ανάγκη να υπάρχει ενημέρωση ακόμα και από τα σχολεία σχετικά με τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό.

Ο Καθηγητής Νίκος Φίλιππας, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, που δεν ήταν παρών στα χθεσινά εγκαίνια έστειλε το εξής μήνυμα: «Με πολλή χαρά συμβάλλουμε στην χρηματοοικονομική ευημερία των επόμενων γενεών μαζί με τη Snappi, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας “What the Finance” - εστιάζοντας σε πρακτικές και ενδιαφέρουσες πτυχές της χρηματοοικονομικής παιδείας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους, αλλά και να αισθάνονται καλύτερα σε σχέση με αυτά, κερδίζοντας παράλληλα χρόνο και χώρο στο μυαλό τους για να το αφιερώσουν στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία στη ζωή», προσέθεσε.