Snappi: Το ψηφιακό στοίχημα της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ποντάρει δυναμικά στη Snappi, τη νέα ελληνική neobank, ως απάντηση στον εντεινόμενο ανταγωνισμό των διεθνών ψηφιακών τραπεζών και ως εργαλείο για την προσέλκυση μιας νέας, περισσότερο τεχνολογικά εξοικειωμένης γενιάς πελατών.

Με φιλόδοξο στόχο τους 300.000 χρήστες μέσα στον επόμενο χρόνο, νέα προϊόντα και στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, η Snappi φιλοδοξεί να εξελιχθεί όχι μόνο σε βασικό πυλώνα της ψηφιακής στρατηγικής της Πειραιώς, αλλά και σε πιθανό όχημα για την επέκταση του ομίλου εκτός ελληνικής αγοράς.

Ψήφος εμπιστοσύνης από τη διοίκηση της Πειραιώς

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, δεν έκρυψε ότι η Snappi αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις της Πειραιώς στην επόμενη φάση του τραπεζικού μετασχηματισμού.

«Η Snappi είναι μέρος της στρατηγικής “dual defence” που έχουμε υιοθετήσει για να αντιμετωπίσουμε τον ψηφιακό ανταγωνισμό», τόνισε χαρακτηριστικά στην παρουσίαση του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου για την επόμενη πενταετία, εξηγώντας ότι η τράπεζα κινείται σε δύο παράλληλους άξονες, από τη μία επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην τεχνολογική αναβάθμιση του ίδιου του οργανισμού και των υπηρεσιών του, και από την άλλη δημιουργεί μια νέα, πλήρως ψηφιακή τραπεζική πλατφόρμα με διαφορετικό DNA και στόχευση.

Η Snappi, όπως σημείωσε, σχεδιάστηκε εξαρχής για να απευθύνεται κυρίως σε νεότερες ηλικίες και σε πελάτες που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι ανάπτυξης, η πλατφόρμα θα μπορούσε να αποτελέσει και το «launching pad» της τράπεζας για επέκταση εκτός ελληνικής αγοράς.

Η στρατηγική «dual defence» απέναντι στις neobanks

Η είσοδος διεθνών ψηφιακών τραπεζών στην ελληνική αγορά έχει αλλάξει σημαντικά το τοπίο στο banking. Εταιρείες όπως η Revolut έχουν ήδη αποκτήσει ισχυρή παρουσία, ενώ η περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς τους δημιουργεί νέες πιέσεις για τις παραδοσιακές τράπεζες.

Σε αυτό το περιβάλλον η Πειραιώς επέλεξε να κινηθεί επιθετικά. Από τη μία πλευρά επενδύει σημαντικά σε τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακές υποδομές για τη βελτίωση των υπηρεσιών της. Όπως υπογράμμισε ο κ. Μεγάλου, το υφιστάμενο banking app της τράπεζας βρίσκεται ήδη σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών.

Από την άλλη πλευρά, η Snappi δημιουργήθηκε ως μια ξεχωριστή ψηφιακή οντότητα, με διαφορετική φιλοσοφία προϊόντων, marketing και εμπειρίας χρήστη. Πρόκειται ουσιαστικά για μια τράπεζα που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί ευθέως τις διεθνείς neobanks.

Η στόχευση είναι να προσελκύσει ένα κομμάτι της αγοράς που δεν έχει ισχυρούς δεσμούς με τις παραδοσιακές τράπεζες και αναζητά πιο ευέλικτες, πλήρως ψηφιακές λύσεις.

Οι φιλόδοξοι στόχοι ανάπτυξης

Η Snappi βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα, ωστόσο ήδη έχει καταφέρει να προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες χρήστες μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας της.

Η διοίκηση της Πειραιώς θέτει πλέον έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, ήτοι να προσεγγίσει τους 300.000 πελάτες μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ο ίδιος ο κ. Μεγάλου αναγνώρισε ότι πρόκειται για έναν επιθετικό στόχο, όμως υπογράμμισε ότι αντικατοπτρίζει το επίπεδο φιλοδοξίας της τράπεζας για το εγχείρημα.

Η Snappi ουσιαστικά φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως η βασική πύλη εισόδου για μια νέα γενιά πελατών στο τραπεζικό σύστημα. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτές που έχουν μεγαλώσει μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον, χρησιμοποιούν καθημερινά εφαρμογές για πληρωμές και συναλλαγές και περιμένουν από τις τράπεζες μια εμπειρία αντίστοιχη με αυτή που προσφέρουν οι τεχνολογικές πλατφόρμες.

Το νέο banking app και η εμπειρία χρήστη

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η εμπειρία χρήστη. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Πειραιώς, το banking app της Snappi θα αναβαθμιστεί σημαντικά το επόμενο διάστημα, με νέες λειτουργίες και βελτιώσεις που φιλοδοξούν να ανεβάσουν τον πήχη ακόμη ψηλότερα.

Η λογική πίσω από το προϊόν είναι να συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο περιβάλλον όλες τις βασικές τραπεζικές λειτουργίες, αλλά και μια σειρά από νέες υπηρεσίες που συνδυάζουν το banking με την καθημερινότητα των χρηστών.

Άξιο αναφοράς, ότι εφόσον η Snappi καταφέρει να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξης που έχουν τεθεί, η πλατφόρμα θα μπορούσε να αποτελέσει το όχημα για την επέκταση της τράπεζας και σε άλλες αγορές.

Η διοίκηση της Πειραιώς βλέπει τη neobank ως ένα εργαλείο που θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο ευέλικτα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την παραδοσιακή τραπεζική παρουσία στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, η Snappi δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ψηφιακή υπηρεσία, αλλά έναν πιθανό μοχλό διεθνούς ανάπτυξης.

Νέα προϊόντα στο οικοσύστημα της Snappi

Σταδιακά η Snappi εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα πλήρες ψηφιακό τραπεζικό οικοσύστημα.

Ήδη έχει λανσάρει τον πρώτο της αποταμιευτικό λογαριασμό, ο οποίος προσφέρει επιτόκιο 1% για υπόλοιπα έως 100.000 ευρώ. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άμεση ρευστότητα χωρίς περίοδο δέσμευσης, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να μεταφέρουν τα χρήματά τους ανά πάσα στιγμή.

Παράλληλα, υπάρχει το Snappi Pay Later, μια υπηρεσία τύπου buy-now-pay-later που επιτρέπει στους καταναλωτές να «σπάνε» τις αγορές τους σε τέσσερις άτοκες δόσεις απευθείας στο checkout. Το προϊόν είναι ήδη διαθέσιμο σε συνεργασία με δεκάδες ηλεκτρονικά καταστήματα.

Στο pipeline βρίσκονται επίσης υπηρεσίες μικροχρηματοδότησης, εργαλεία robo-advisory για επενδυτική διαχείριση, καθώς και ανταγωνιστικές υπηρεσίες συναλλάγματος.

Νέες συνέργειες με μεγάλες εταιρείες

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού μοντέλου της Snappi είναι οι συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους.

Η τράπεζα έχει ήδη αναπτύξει partnerships με επιχειρήσεις όπως η Vodafone και η αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος, προσφέροντας κίνητρα σε καταναλωτές για να ανοίξουν λογαριασμό και να χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Παράλληλα, επεκτείνει συνεχώς το δίκτυο συνεργασιών της. Πρόσφατα προχώρησε σε κοινές ενέργειες με τα Public, μέσω των οποίων οι χρήστες που εγγράφονται στη Snappi λαμβάνουν επιβράβευση για αγορές στο οικοσύστημα της εταιρείας.

Αντίστοιχα, συνεργασία έχει ανακοινωθεί και με την πλατφόρμα μετακινήσεων Freenow, προσφέροντας δώρα για διαδρομές με ταξί σε νέους χρήστες της εφαρμογής.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, το μοντέλο αυτό θα επεκταθεί περαιτέρω, με νέες συμφωνίες που βρίσκονται ήδη στο στάδιο της προετοιμασίας. Μάλιστα, ο κ. Μεγάλου αποκάλυψε ότι υπάρχει συζήτηση για συνεργασία με την Sky Express, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Το πρώτο φυσικό αποτύπωμα

Να σημειώσουμε, ότι παρά τον ψηφιακό χαρακτήρα της, η Snappi προχώρησε και στη δημιουργία ενός φυσικού σημείου παρουσίας. Το Snappi Hub, στην οδό Κοραή στο κέντρο της Αθήνας, αποτελεί έναν χώρο που συνδυάζει την τραπεζική με την εκπαίδευση και την κοινότητα.

Στο hub διοργανώνονται εκδηλώσεις, παρουσιάσεις και δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, με στόχο να ενισχυθεί η χρηματοοικονομική παιδεία κυρίως των νεότερων ηλικιών.