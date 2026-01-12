Έξι υποψήφιοι διεκδικούν τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΚΤ

Έξι υποψήφιοι υπέβαλαν αίτηση για τη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ισπανό Λουίς ντε Γκίντος όταν λήξει η θητεία του στα τέλη Μαΐου. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα προτείνουν έναν από αυτούς στις 19 Ιανουαρίου.

Οι έξι υποψήφιοι είναι: ο Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία, ο Μαρτέν Κάζακς από τη Λετονία, ο Μάντις Μίλερ από την Εσθονία, ο Όλι Ρεν από τη Φινλανδία, ο Ριμάντας Σάντζιους από τη Λιθουανία και ο Μπόρις Βούισιτς από την Κροατία.

Ο επικρατέστερος υποψήφιος θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον 16 από τις 21 χώρες της ευρωζώνης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της.

Στη συνέχεια, θα ζητηθεί η γνώμη της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προτού οι ηγέτες της ΕΕ λάβουν την τελική απόφαση στη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου. Καμία από τις δύο θεσμικές αρχές δεν έχει δικαίωμα βέτο στον διορισμό.

Η επιλογή του επόμενου αντιπροέδρου της ΕΚΤ θα ξεκινήσει μια διετή διαδικασία για την αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του εκτελεστικού συμβουλίου της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ το 2027.

Το εξαμελές διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, που διορίζεται από τους ηγέτες της ΕΕ, κυριαρχείται από άνδρες των τεσσάρων μεγαλύτερων μελών της ευρωζώνης - Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία. Οι πρώην κομμουνιστικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που αποτελούν το ένα τρίτο του μπλοκ, δεν έχουν ποτέ καταλάβει έδρα.

Οι έξι μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιβλέπουν τις καθημερινές λειτουργίες της ΕΚΤ. Η Λαγκάρντ, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, είναι η πρώτη γυναίκα που ηγείται του συμβουλίου. Από την ίδρυσή του το 1998, οι γυναίκες κατέχουν μόλις το 19% των εδρών στο διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας.

Η θέση του αντιπροέδρου θεωρείται η λιγότερο σημαντική από τις τέσσερις επερχόμενες έδρες. Το 2027 θα αντικατασταθούν επίσης ο επικεφαλής οικονομολόγος, ο επικεφαλής των λειτουργιών αγοράς και η πρόεδρος, όταν λήγουν οι μη ανανεώσιμες θητείες τους.