Πάουελ: Η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία - Βελτιωμένο το outlook

«Η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί προκαθορισμένη πορεία», τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια. «Οι αποφάσεις μας θα λαμβάνονται ανά συνεδρίαση», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η Fed βρίσκεται σε «καλή θέση» για να καθορίσει μελλοντικές προσαρμογές επιτοκίων, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που θα προκύψουν.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς ανακοίνωσε ότι το βασικό επιτόκιο παραμένει στο εύρος 3,5%-3,75%, όπως προεξοφλήθηκε από τις αγορές. Παράλληλα, η FOMC αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή της για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ φαίνεται να μειώνονται οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει «σχετικά υψηλός».

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση της απασχόλησης παραμένει χαμηλή και το ποσοστό ανεργίας εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης. Ο πληθωρισμός παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα».

Δομικός πληθωρισμός στο 3%

Ο δομικός πληθωρισμός πιθανότατα θα φτάσει το 3% τον Δεκέμβριο, αλλά παραμένει σε τροχιά επιστροφής στον στόχο της Fed, δήλωσε ο Πάουελ.

Σύμφωνα με τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), τον προτιμώμενο δείκτη της Fed, στο τέλος του έτους ο πληθωρισμός στα αγαθά επιβραδύνθηκε, ενώ στις υπηρεσίες εμφανίζει πτωτική τάση, σημείωσε ο επικεφαλής της Fed. Η τράπεζα στοχεύει σε πληθωρισμό 2%, και ο Πάουελ εκφράζει αισιοδοξία ότι ο στόχος θα επιτευχθεί μόλις υποχωρήσουν οι επιπτώσεις των δασμών.

«Η αύξηση των τιμών αντανακλά κυρίως τον πληθωρισμό στα αγαθά, που ενισχύθηκε από τους δασμούς. Αντίθετα, η αποπληθωριστική τάση συνεχίζεται στον τομέα των υπηρεσιών», ανέφερε.

Όσον αφορά την πορεία του δολαρίου, ο Πάουελ απέφυγε να σχολιάσει την πρόσφατη αστάθεια του νομίσματος: «Δεν μιλάμε για το δολάριο ούτε για τα αίτια της διακύμανσής του. Απλά δεν είναι σκόπιμο να το κάνουμε».

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ κατέγραψε πολυετή χαμηλά την Τρίτη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την αξία του νομίσματος «εξαιρετική».

Βελτιωμένο outlook

Ο κεντρικός τραπεζίτης σημείωσε ότι οι προβλέψεις της Επιτροπής είναι συνολικά πιο αισιόδοξες σε σχέση με τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, με προοπτικές ανάπτυξης βελτιωμένες συγκριτικά με πέρσι.

«Από την τελευταία συνεδρίαση τα στοιχεία δείχνουν σαφή βελτίωση στις προοπτικές ανάπτυξης», δήλωσε. «Ο πληθωρισμός κινήθηκε όπως αναμενόταν και ορισμένα στοιχεία της αγοράς εργασίας υποδηλώνουν σταθεροποίηση. Συνολικά, η πρόβλεψη είναι πιο ισχυρή».

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να αποφασίζει για τα επιτόκια «συνεδρίαση προς συνεδρίαση», με βάση τα οικονομικά δεδομένα.

«Μετά τις τρεις πρόσφατες μειώσεις των επιτοκίων, βρισκόμαστε σε καλή θέση για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και στις δύο πλευρές της διττής μας αποστολής», τόνισε. «Δεν έχουμε λάβει αποφάσεις για μελλοντικές συνεδριάσεις, αλλά η οικονομία αναπτύσσεται σταθερά, η ανεργία παραμένει γενικά σταθερή και ο πληθωρισμός διατηρείται κάπως αυξημένος. Θα εξετάσουμε τις μεταβλητές των στόχων μας και θα αφήσουμε τα στοιχεία να καθορίσουν τη συνέχεια».

Δασμοί, Τεχνητή νοημοσύνη, ανεξαρτησία Fed

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της μετάβασης από τους υψηλότερους δασμούς του περασμένου έτους στις τιμές καταναλωτή πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα.

«Η προσδοκία είναι ότι θα δούμε τις επιπτώσεις των δασμών στις τιμές των αγαθών να κορυφώνονται και στη συνέχεια να αρχίζουν να μειώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ξεκινήσει νέες σημαντικές αυξήσεις δασμών. Αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους», δήλωσε.

Ο Πάουελ τόνισε, όπως έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, ότι θεωρεί τους δασμούς ως εφάπαξ αύξηση τιμών και όχι ως μέσο για συνεχιζόμενες αυξήσεις, δηλαδή για διαρκή υψηλότερο πληθωρισμό.

Όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Πάουελ είπε ότι οι επενδύσεις για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και άλλων υποδομών προσφέρει στήριξη στην ανάπτυξη. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι μπορεί κάποιες θέσεις εργασίας να εκλείψουν βραχυπρόθεσμα λόγω της AI. Όπως σημείωσε, φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στον περιορισμό των προσλήψεων για αποφοίτους πανεπιστημίου και τη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Πάουελ υπερασπίστηκε σθεναρά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των σύγχρονων δημοκρατιών και δικλείδα ασφαλείας απέναντι στην πολιτικοποίηση της νομισματικής πολιτικής. «Η ανεξαρτησία δεν έχει σκοπό να προστατεύει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ή κάτι ανάλογο. Κάθε προηγμένη οικονομία και δημοκρατία στον κόσμο έχει υιοθετήσει αυτή την κοινή πρακτική. Πρόκειται για μια θεσμική ρύθμιση που εξυπηρετεί τον λαό: να υπάρχει διαχωρισμός και να μην ασκείται άμεσος έλεγχος από εκλεγμένους αξιωματούχους στον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής», είπε.

«Δεν λαμβάνω πολλά μηνύματα από τις τιμές ρεκόρ του χρυσού»

Ο Πάουελ, σημείωσε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed δεν λαμβάνουν πολλά μακροοικονομικά μηνύματα από τις τιμές ρεκόρ του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων και αρνήθηκε ότι αυτές αποτελούν ένδειξη ότι η Fed θα μπορούσε να χάσει την αξιοπιστία της.

Ο Πάουελ ανέφερε ότι η Fed παρακολουθεί τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, αλλά «δεν μας ενοχλούν συγκεκριμένες αλλαγές στις τιμές τους».

Ερωτηθείς ποιο μήνυμα αντλεί η Fed από τις τιμές του χρυσού, που ξεπέρασαν τα 5.300 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά την Τετάρτη ενόψει της συνεδρίασης της Fed, εν μέσω αδυναμίας του δολαρίου, ο Πάουελ απάντησε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν λαμβάνουν πολλά μακροοικονομικά μηνύματα», προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επιχειρήματα πως η άνοδος υποδηλώνει απώλεια αξιοπιστίας της Fed «απλώς δεν ισχύουν».

«Αν εξετάσετε πού βρίσκονται οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, η αξιοπιστία μας είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι», πρόσθεσε ο Πάουελ.