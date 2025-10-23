Πάνω από τα 3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank

Σε άνω των 3 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε η ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank, με πληροφορίες της τραπεζικής αγοράς να αναφέρουν την Πέμπτη πως η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 6 φορές.

Σημειώνεται πως είναι η πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της Alpha Bank, διάρκειας 6 ετών (με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5 έτη), από την οποία η τράπεζα έχει στόχο να αντλήσει ποσό που δε θα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.

Το τελικό spread διαμορφώθηκε κάτω από τις 100 μονάδες βάσης στις 92 και θα εφαρμοστεί σε ένα επιτόκιο αναφοράς στην περιοχή του 2%.

Την έκδοση «έτρεξαν« οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.