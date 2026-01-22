Πάνω από 5,6 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο της Eurobank

Ξεπέρασαν τα 5,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier 2 ομόλογο της Eurobank, το οποίο έχει διάρκεια 11,25 έτη (29 Απριλίου 2037) και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (29 Απριλίου 2032). Η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (no-grow).

Επίσης, το επιτόκιο διαμορφώνεται στις 160 μονάδες πάνω από το mid swap, χαμηλότερα από το guidance που έδειχνε 170 μονάδες bps.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s, ενώ η ίδια η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- και σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- και θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από την DBRS.

Σημειώνεται ότι ως Joint Bookrunners λειτούργησαν οι BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Santander και UBS.