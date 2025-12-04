Π. Μαραβέας (ΕΤΕ): Ένα στα τρία στεγαστικά δάνεια εκταμιεύεται από την Εθνική Τράπεζα

Στον πολύ σημαντικό ρόλο που παραδοσιακά διαδραματίζει η Εθνική Τράπεζα, ως πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αναφέρθηκε ο κ. Παντελής Μαραβέας, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Lending Products, της Εθνικής Τράπεζας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν αποκτήσει σπίτι με τη στήριξη της ΕΤΕ.

Στο πλαίσιο τοποθέτησής του στο 3ο Athens Property Conference, ο κ. Μαραβέας τόνισε πως ένα στα τρία στεγαστικά δάνεια της αγοράς εκταμιεύεται σήμερα από την Εθνική, αποδεικνύοντας πως η τράπεζα στηρίζει τις προσπάθειες των Ελλήνων να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Με εμπειρία και τεχνογνωσία άνω των 180 ετών στη στεγαστική πίστη, η Εθνική θα παραμείνει «στυλοβάτης» των ελληνικών νοικοκυριών. Διαθέτοντας έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με πελατοκεντρική προσέγγιση, η ΕΤΕ προσφέρει ευρεία γκάμα προϊόντων, με ανταγωνιστική τιμολόγηση και ευελιξία στην αποπληρωμή του δανείου.

Μέσα από σύγχρονες και απλές διαδικασίες για την υποβολή του αιτήματος μέχρι και την εκταμίευση, η Εθνική Τράπεζα καλύπτει όλες τις στεγαστικές ανάγκες. Από τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την αγορά ακινήτου, την ανέγερση και την αποπεράτωση/επέκταση, έως την επισκευή, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αγορά ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, η Εθνική Τράπεζα δίνει, σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος, προσκόμισης δικαιολογητικών και παρακολούθησης της αίτησης, online μέσω του Internet Banking.

Στα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρει η Εθνική είναι η μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (έως 40 έτη), η επιλογή μεταξύ σταθερού, κυμαινόμενου ή μικτού επιτοκίου, η δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης και η πρόωρη εξόφληση χωρίς επιβάρυνση.

Η προέγκριση ολοκληρώνεται εντός 24-48 ωρών, με την εγκρισιμότητα να διαμορφώνεται γύρω στο 80%, ενώ η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη βασίζεται στις αρχές του υπεύθυνου δανεισμού.

Η Εθνική ήταν η πρώτη Τράπεζα που εκταμίευσε δάνεια στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 & 2, επισήμανε ο κ. Μαραβέας, συμπληρώνοντας ότι συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα δίκτυα μεσιτών/μεσιτών δανείων της χώρας και διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα εξυπηρέτησης.

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά, σημείωσε ο κ. Μαραβέας, τονίζοντας τη δέσμευση της τράπεζας να συνεχίσει να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές λύσεις, καθώς και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.