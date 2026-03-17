Πρόταση εξαγοράς για το 80,84% της Euroxx από την Optima Bank - Δεν προβλέπεται συγχώνευση των δύο μερών

Yποβολή μη δεσμευτικής πρότασης για την εξαγορά ποσοστού έως 80,84% και όχι λιγότερο από το 67% της Euroxx Securities ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Optima Bank.

Oπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρόταση απευθύνεται σε συγκεκριμένους μετόχους της Εuroxx Securities με τους οποίους η Optima bank βρίσκεται σε αποκλειστικές συζητήσεις.

Η εν λόγω πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Optima bank για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, καθώς και στις επενδυτικές, συμβουλευτικές και υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων, με στόχο την διεύρυνση του εύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών που

προσφέρει στους πελάτες της.

Η πρόταση έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα και η ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής τελεί υπό συνήθεις προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιδίως:

• η ολοκλήρωση διαδικασίας νομικού, οικονομικού και φορολογικού ελέγχου (due diligence),

• η συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών,

• η διαπραγμάτευση και υπογραφή οριστικών συμφωνιών, καθώς και

• η λήψη των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Mερίδιο 13,9% στις συναλλαγές στο ΧΑ έχει η Euroxx

Η Euroxx είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ και έχει ενισχύσει την παρουσία της στην επενδυτική τραπεζική. Εξυπηρετεί πάνω από 53.000 ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, κατέχοντας μερίδιο περίπου 13,9% στον όγκο συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Εχει κύκλο εργασιών 46 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 13,50 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 28,5 εκατ. ευρώ.

Η Optima Bank συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη είναι μια αναπτυσσόμενη τράπεζα και το 2025 είχε κέρδη 170 εκατ. € (+21%, δάνεια περίπου 5,1 δισ. και καταθέσεις 6,3 δισ. ευρώ.

Σε ενημέρωση που έγινε στο προσωπικό της Euroxx έγινε γνωστό πως η επικείμενη συμφωνία δεν προβλέπει την απορρόφηση της Εuroxx από την Optima