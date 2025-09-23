Εντός Νοεμβρίου αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής που αφορά στην εξαγορά του 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς εκκρεμούν οι τελευταίες εγκρίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 10% της ΕΤΕ στην Εθνική Ασφαλιστική αναμένεται να περάσει στην Πειραιώς καθώς υπάρχει σχετικός όρος στην αρχική σύμβαση με το CVC. Επομένως, η συναλλαγή αφορά το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 600 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, η ασφαλιστική εταιρεία θα αποτελέσει 100% θυγατρικής της Πειραιώς και θα περιλαμβάνεται έτσι στις οικονομικές καταστάσεις του 2025, ενώ αναλυτική παρουσίαση του business plan αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2026, όταν θα ανακοινωθούν και τα μεγέθη του 2025. Εκτιμάται ότι η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα οδηγήσει σε αναθεώρηση των στόχων προς τα πάνω και σε νέο επιχειρησιακό πλάνο.

Σχετικά με το δανέζικο συμβιβασμό, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως επειδή η έγκριση θα πάρει αρκετό καιρό, η τράπεζα έχει προχωρήσει τους υπολογισμούς της χωρίς να υπολογίζει άμεσα το εν λόγω εργαλείο.

Σε κάθε περίπτωση, τα οφέλη για τους μετόχους της Πειραιώς είναι σημαντικά. Με βάση την υπόθεση για ετήσια διανομή 50% από τα κέρδη του 2025 και εφεξής, η proforma συνολική κεφαλαιακή θέση της Πειραιώς εκτιμάται σε περίπου 18,5% για το 2025, ενώ αναμένεται να φθάσει περίπου σε επίπεδο 19,5% έως το 2027 και περίπου 20% έως το 2028.

Η επίπτωση αυτή μεταφράζεται σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας με ασφαλές απόθεμα έναντι της σύστασης Πυλώνα 2 περίπου 250 μονάδων βάσης το 2025, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τις 300 μονάδες βάσης ως το 2027 και να προσεγγίσει τις 400 μονάδες βάσης ως το 2028. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης CET1 της Πειραιώς αναμένεται να διατηρηθεί σε επίπεδο 13% και πάνω.

Η Goldman Sachs σε παλαιότερο report της σημείωνε ότι λαμβάνοντας υπόψη τον αναμενόμενο αντίκτυπο της εξαγοράς περίπου κατά 150 μονάδες βάσης στον δείκτη CET1, οι προβλέψεις της για τον δείκτη CET1 του Ομίλου θα μειωθούν από 15,6%/16,4%/16,7% το 2025/26/27 σε 14,1%/14,9%/15,2%.

Αυτό θα συνεπαγόταν ένα περιθώριο ασφαλείας στον δείκτη CET1 άνω των 300 μονάδων βάσης σε σχέση με το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο CET1 που έχει ορίσει ο ρυθμιστικός φορέας. Πρόκειται για ένα σημαντικό κεφαλαιακό απόθεμα, ισοδύναμο με €1,1 δισ. κεφαλαίου το 2025. Κατά την άποψη του οίκου, αυτά τα κεφαλαιακά αποθέματα θα είναι επαρκή, ώστε η Πειραιώς να διατηρήσει τους δείκτες διανομής μερισμάτων 30%/40%/50%/50% που έχει υπολογίσει για την περίοδο 2024-27.