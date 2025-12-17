Οι στόχοι του deal Credia - Παντελάκης και η επέκταση στη Μάλτα

Το προσεχές διάστημα αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ανακοινωθεί και επίσημα το deal μεταξύ Credia Bank και Pantelakis ΑΕΠΕΥ. Τις διαπραγματεύσεις ανέλαβε η Ελένη Βρεττού με τις δύο πλευρές, όπως αναφέρουν πληροφορίες, να καταλήγουν σε συμφωνία.

Η CEO της Credia Bank μέσω αυτής της στρατηγικής συνεργασίας στοχεύει σε τρία επίπεδα. Πρώτον, στην επέκταση στο asset management, το οποίο κρύβει υπεραξίες και συμβάλλει στη δημιουργία λειτουργικής κερδοφορίας. Δεύτερον, στην επέκταση της χρηματιστηριακής και εκτός Ελλάδας, με πρώτο σταθμό τη Μάλτα, με την τοπική HSBC να ανήκει στον όμιλο. Τρίτον, στην παραγωγή αξίας για τους μετόχους και την παροχή επενδυτικών προϊόντων και λύσεων στο ήδη υπάρχον πλούσιο πελατολόγιο.

Στο business plan της τράπεζας εντάσσεται παράλληλα και η επέκταση σε νέα πεδία δραστηριότητας όπως είναι οι τραπεζοασφάλειες, η διαχείριση περιουσίας και το fintech. Άλλωστε η τράπεζα πρόκειται να επενδύσει για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περί τα 60 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας και άλλα 30 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου της, ενώ το 2027 θα εκκινήσουν ανάλογες επενδύσεις και στη HSBC Μάλτας.

Η Credia Bank για το 2025 έχει ανεβάσει τον πήχη σε καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα στο εννεάμηνο κατέγραψε επαναλαμβανόμενα κέρδη μετά από φόρους 36,7 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από τα υψηλά κέρδη προ προβλέψεων ύψους 58,9 εκατ., έναντι 27,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό 9μηνο. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει αύξηση της ποιοτικής κερδοφορίας για έντεκα συνεχή τρίμηνα, με κύριο μοχλό την άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους που ενισχύθηκαν κατά 86% σε ετήσια βάση και των καθαρών εσόδων από προμήθειες που ενισχύθηκαν κατά 120%.

Τα βασικά έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 92% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 146,8 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδά του να ανέλθουν σε 164,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 91% σε ετήσια βάση. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 2,4 δισ. (αυξημένες κατά 45% σε ετήσια βάση), επιτυγχάνοντας τον στόχο των 2,1 δισ. που έχει τεθεί βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου, παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το 47% των νέων εκταμιεύσεων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες (41% και 6% αντιστοίχως), ενώ το 53% σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι καταθέσεις ανήλθαν, όπως αναφέρεται, σε ιστορικό υψηλό των 6,7 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 16% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, το μείγμα των καταθέσεων βελτιώθηκε σημαντικά, με τους λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου να αποτελούν το 47,2% των καταθέσεων έναντι 41,9% στο εννεάμηνο του 2024.