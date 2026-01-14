Alpha Bank: Από το rebranding και τα ακίνητα στην επέκταση

Με τη μετοχή της Alpha Bank να υπεραποδίδει και τους μετόχους να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην εισηγμένη, η τράπεζα μπήκε στο 2026 με σαφές στρατηγικό σχεδιασμό. Το νέο έτος δεσπόζει το rebranding της τράπεζας, για πρώτη φορά μετά το 2000. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ουσιαστική κίνηση που θέτει στο επίκεντρο τον πελάτη και θα δείχνει πώς αντιλαμβάνεται η τράπεζα τη σύγχρονη τραπεζική.

Τα βλέμματα της αγοράς είναι στραμμένα και στο Investor Day όπου θα παρουσιαστεί αναλυτικά ο σχεδιασμός της τράπεζας για την επόμενη τριετία με στόχο η τράπεζα να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο CEO Βασίλης Ψάλτης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στους εργαζομένους «θα αποκαλύψουμε τη φιλοδοξία μας ως η ελληνική τράπεζα για την Ευρώπη».

Έως το τέλος του τρέχοντος τριμήνου η τράπεζα αναμένεται να επιστρέψει στο ανακαινισμένο κτήριο, όπου διαμορφώνεται ένα ενιαίο τραπεζικό campus. Μετά τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2025, φέτος αναμένεται να αποτελέσει έτος εξελίξεων με επέκταση των δραστηριοτήτων και οργανική ανάπτυξη. Στόχος της διοίκησης της τράπεζας είναι να αξιοποιεί με πειθαρχία τα κεφάλαιά της, να διευρύνει και να διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων της, και να ενισχύει συστηματικά την ανθεκτικότητα του επιχειρησιακού της μοντέλου.

Υπενθυμίζεται πως πέρυσι η τράπεζα επεκτάθηκε μέσω εξαγορών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Κύπρο. Εξαγοράστηκε η FlexFin, η AstroBank στην Κύπρο, η AXIA Ventures που συγχωνεύεται με την Alpha Finance και την Επενδυτική Τραπεζική, ενώ η Alpha Bank εξαγόρασε την Altius και τη συγχωνεύει με την Universal Life δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Κύπρο.

Σημαντικό ρόλο στο business plan αναμένεται να παίξει και το real estate. Η απόκτηση του Minion εντάσσεται σε μία ευρύτερη επενδυτική στρατηγική στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων της και την αποδοτική αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούν διαχρονικά μια σταθερή κατηγορία εισοδήματος, λειτουργώντας παράλληλα ως φυσικό μέσο αντιστάθμισης πληθωριστικών πιέσεων και οικονομικών διακυμάνσεων.

Η Τράπεζα επενδύει επιλεκτικά σε ακίνητα εισοδήματος, εστιάζοντας σε σύγχρονα γραφεία, logistics, καταστήματα λιανικής και επιλεγμένα ξενοδοχειακά ακίνητα σε μεγάλα αστικά κέντρα, με κοινά χαρακτηριστικά την καλή τοποθεσία, την ποιότητα των μισθωτών, τη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (ESG).

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, επιδιώκει τη δημιουργία υπεραξιών για τους μετόχους της, αλλά και ευρύτερου κοινωνικού οφέλους, ιδίως μέσω επενδύσεων που συνδέονται με αστική αναβάθμιση.