Οι δράσεις της Eurobank για το δημογραφικό

Με σαφή αναφορά στον ρόλο της ιδιωτικής οικονομίας απέναντι σε ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της χώρας, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, παρουσίασε πρόσφατα σε συνέδριο το πολυδιάστατο πλέγμα δράσεων που υλοποιεί η τράπεζα για το δημογραφικό.

Ο κ. Καραβίας υπενθύμισε ότι η Eurobank, μαζί με την ασφαλιστική Eurolife, ήταν οι πρώτοι μεγάλοι οργανισμοί του ιδιωτικού τομέα που ανέλαβαν από το 2021 μια συστηματική, στοχευμένη πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης. Σε ένα έτος-ορόσημο, όπως το 2021 των 200 ετών από την Επανάσταση, η τράπεζα επέλεξε όχι μόνο τον απολογισμό, αλλά κυρίως τη ματιά προς το μέλλον. Ο κ. Καραβίας σημείωσε: «Εάν η τάση δεν αντιστραφεί, στο τέλος του αιώνα το ελληνικό ΑΕΠ μπορεί να είναι 31% χαμηλότερο από το 2019, αποκλειστικά λόγω της μείωσης του πληθυσμού».

Στήριξη εργαζομένων και αλλαγή κουλτούρας

Η πρώτη γραμμή της πρωτοβουλίας της Eurobank αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους και την προσπάθεια να δημιουργηθούν συνθήκες φιλικές προς την οικογένεια. Όπως υπογράμμισε ο κ. Καραβίας, το δημογραφικό δεν είναι μόνο οικονομικό ζήτημα, αλλά είναι και αξιακό και είπε χαρακτηριστικά: «Χωρίς μια διαφορετική γονεϊκή κουλτούρα, χωρίς την οικογένεια ως σημείο αναφοράς και όχι ως εμπόδιο στην προσωπική ανέλιξη, η τάση δεν θα αλλάξει».

Σε αυτό το πλαίσιο, η τράπεζα έχει εγκαθιδρύσει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα συστήματα υποστήριξης της μητρότητας και της πολυτεκνίας στον ιδιωτικό τομέα. Εκτός από τα ευέλικτα ωράρια και την επιμήκυνση των αδειών πέραν των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία, η Eurobank καλύπτει το κόστος βρεφονηπιακών σταθμών και προσφέρει αποταμιευτικά προγράμματα για τα παιδιά των εργαζομένων της. Το πλαίσιο συμπληρώνεται από ένα πλήρες πρόγραμμα υγείας, στο οποίο περιλαμβάνεται η κάλυψη των εξόδων εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Το πιο ηχηρό όμως μέτρο είναι το επίδομα απόκτησης παιδιού, που δίνεται από το πρώτο παιδί, αλλά απογειώνεται για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για το τρίτο παιδί η τράπεζα καταβάλλει άμεσα 25.000 ευρώ και για το τέταρτο και άνω 30.000 ευρώ, ποσά που αλλάζουν πραγματικά τους όρους για μια οικογένεια, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου το κόστος ανατροφής και στέγασης λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλά νέα ζευγάρια.

Από τον Έβρο έως το Καστελλόριζο - Στοχευμένες δράσεις με εθνικό πρόσημο

Πέρα από τις εσωτερικές πολιτικές, η Eurobank επέλεξε να επικεντρώσει τις κοινωνικές της δράσεις σε μια γεωγραφική ζώνη με ιδιαίτερη σημασία, τα ανατολικά σύνορα της χώρας, από τον Έβρο μέχρι το Καστελλόριζο. Η τράπεζα συνεργάζεται με σταθερούς και αξιόπιστους φορείς όπως η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, οι ΜΚΟ «Μαζί για το Παιδί» και «Be-Live», καθώς και την εταιρεία μικροπιστώσεων AFI.

Στον πυρήνα των παρεμβάσεων βρίσκεται η υποστήριξη της υπογονιμότητας. Σε συνεργασία με τη Be-Live και τους γιατρούς Β. Κελλάρη και Χ. Χηνιάδη, η τράπεζα καλύπτει το σύνολο των εξόδων εξωσωματικής για ζευγάρια που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Ήδη έχουν γεννηθεί 69 μωρά, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Καίριας σημασίας για τις οικογένειες θεωρείται η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φύλαξης και προσχολικής εκπαίδευσης. Η Eurolife έχει ήδη χρηματοδοτήσει και παραδώσει έξι πρότυπους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελλόριζο, Χάλκη και Κάσο, ενώ ακόμη δώδεκα βρίσκονται σε φάση κατασκευής.

Παράλληλα, η Eurobank με την «Αποστολή» έστειλαν παιδαγωγούς σε μικρά νησιά όπως ο Άγιος Ευστράτιος, η Αστυπάλαια, οι Οινούσσες, τα Ψαρά, η Τήλος, η Χάλκη και η Κάσο. Για παιδιά που μεγαλώνουν σε περιοχές, όπου συχνά δεν υπάρχουν βασικές εκπαιδευτικές δομές, η παρουσία εξειδικευμένων παιδαγωγών μετατρέπεται σε ουσιαστική ευκαιρία μάθησης.

Η κοινή δράση Eurobank – Αποστολής έχει επίσης στηρίξει σχεδόν 1.000 οικογένειες στα πρώτα βήματα της γονεϊκότητας, προσφέροντας βρεφικά είδη πρώτης ανάγκης. Την ίδια στιγμή, σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί», περισσότεροι από 10.000 νέοι και γονείς έχουν λάβει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, ένα πεδίο συχνά υποτιμημένο, αλλά κρίσιμο στις σύγχρονες απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής.

Στέγη και χρηματοδότηση επιχειρηματικότητας με όρους ανάπτυξης

Η στέγη αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια οικογένεια που επιθυμεί να ζήσει και να εργαστεί σε μια ακριτική περιοχή. Η Eurobank απαντά δίνοντας στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο μόλις 1%, σταθερό για όλη τη διάρκεια, αποκλειστικά σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που θέλουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία στα ανατολικά σύνορα. Ήδη έχουν χορηγηθεί αρκετές δεκάδες τέτοια δάνεια, αριθμός που αναμένεται να πολλαπλασιαστεί.

Παράλληλα όμως, όπως επεσήμανε ο κ. Καραβίας, η αναζωογόνηση μιας περιοχής δεν γίνεται μόνο με επιδόματα ή μεμονωμένες δράσεις. Απαιτούνται θέσεις εργασίας και νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Εδώ εντάσσεται το πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων στον Έβρο, σε συνεργασία με την AFI Microfinance. Αφορά κυρίως νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Ήδη έχουν κατατεθεί 167 αιτήσεις και στόχος είναι η έγκριση 100 δανείων με επιτόκιο 1%. Σε μια τοπική οικονομία, 100 νέες επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά.

Μεταφορά θέσεων εργασίας στην ακριτική Ελλάδα

Ένα πρωτοποριακό βήμα είναι η μεταφορά μόνιμων θέσεων εργασίας της Eurobank από την Αθήνα σε ακριτικές περιοχές, αξιοποιώντας το μοντέλο τηλεργασίας. Ήδη 75 εργαζόμενοι απασχολούνται μόνιμα εξ αποστάσεως από τον τόπο κατοικίας τους, τον Έβρο, νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου και άλλες περιοχές. Το μέτρο έχει ιδιαίτερη απήχηση σε μητέρες που θέλουν να εργαστούν, χωρίς να απομακρυνθούν από την τοπική τους κοινότητα.

Όπως σημείωσε ο κ. Καραβίας, οι θέσεις αυτές δεν είναι προσωρινές ούτε περιστασιακές, αλλά μόνιμο τμήμα της οργανωτικής δομής της τράπεζας. Η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια νέα αντίληψη, ότι η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο δημογραφικής πολιτικής και όχι μόνο ως μέσο παραγωγικότητας.

Ο απολογισμός και η συνέχεια

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank έκλεισε την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι ο απολογισμός των δράσεων έχει διπλή στόχευση: καταρχάς την αξιολόγηση όσων έχουν επιτευχθεί – όπου, όπως είπε, «η πρόοδος είναι σαφής» – και έπειτα την απόφαση για τη συνέχεια. Η Eurobank, ξεκαθάρισε, «ανανεώνει τη δέσμευσή της να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της μέγιστης εθνικής πρόκλησης». Με σχεδιασμό, επιστημονική τεκμηρίωση και αίσθημα ευθύνης, οι παρεμβάσεις της φιλοδοξούν όχι απλώς να ανακουφίσουν, αλλά να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου δημογραφικού μέλλοντος για την Ελλάδα του 2040 και μετά.