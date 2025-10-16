Moody’s: Αναβάθμιση της Alpha Bank σε Baa1 – Βελτίωση φερεγγυότητας και σταθερή προοπτική

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Alpha Bank προχώρησε ο οίκος Moody’s, ανεβάζοντας την αξιολόγηση της τράπεζας σε Baa1 από Baa2, με σταθερό outlook.

Στην ανακοίνωσή του, ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά τη συνεχιζόμενη βελτίωση της φερεγγυότητας της τράπεζας, αποτέλεσμα της μείωσης του ρίσκου στο ενεργητικό της και της σταδιακά ενισχυόμενης κερδοφορίας.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η έκθεση σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκε στο 3,5% τον Ιούνιο του 2025, έναντι 4,6% την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το προφίλ φερεγγυότητας της τράπεζας και αποτελεί βασικό παράγοντα της αναβάθμισης.

Η Moody’s στηρίζει την απόφασή της και στο βελτιούμενο προφίλ επαναλαμβανόμενων κερδών της τράπεζας. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ διατηρείται υγιής βάση κόστους, στοιχείο που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας, ακόμα και σε ένα περιβάλλον με μειούμενα επιτόκια.

Παράλληλα, η Moody’s αναμένει σταδιακή αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων της Alpha Bank, χάρη στη στρατηγική συνεργασία της με την UniCredit στους τομείς του asset management και του bancassurance. Οι προσδοκίες για έσοδα από αυτούς τους τομείς προσθέτουν θετική δυναμική στην αξιολόγηση της τράπεζας.