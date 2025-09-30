Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας: Ρεκόρ στα αποθεματικά, έφτασαν τα 183 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τεσσάρων τραπεζιτών, τα συνολικά αποθεματικά της Τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να αυξηθούν κατά 4 δισ. δολάρια, φτάνοντας το ρεκόρ των 183 δισ. δολαρίων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι traders ανέφεραν ότι η κεντρική τράπεζα είχε αρχίσει και πάλι να ενισχύει τα συναλλαγματικά αποθέματα της, μετά την πώληση σχεδόν 10 δισ. δολαρίων σε δύο εβδομάδες, προκειμένου να ανακόψει την πτώση της λίρας, των μετοχών και των ομολόγων λόγω των πρόσφατων πολιτικών κινδύνων.

Οι τραπεζίτες ανέφεραν ότι τα καθαρά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας αναμένεται επίσης να αυξηθούν κατά 2,5 δισ.δολάρια, φτάνοντας τα 73 δισ. δολάρια, ενώ τα καθαρά αποθέματα εξαιρουμένων των συμβολαίων ανταλλαγής αναμένεται να αυξηθούν κατά 4 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 57 δισ. δολάρια.

Η κεντρική τράπεζα αγόρασε περίπου 2,5 δισ. δολάρια την περασμένη εβδομάδα μετά την προηγούμενη πώληση, πρόσθεσαν.

Την Πέμπτη, η Tράπεζα θα ανακοινώσει τα επίπεδα των αποθεμάτων της για την περασμένη εβδομάδα.