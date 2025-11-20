Κάθε διαδρομή με κάρτα Visa της Πειραιώς μπορεί να σας χαρίσει 100 ευρώ

Η Πειραιώς και η Visa ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κάνουν τις καθημερινές μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πιο εύκολες, μέσα από μια νέα πρωτοβουλία σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η υπηρεσία ανέπαφων πληρωμών tap2ride, προσφέροντας ταυτόχρονα επιβράβευση στους επιβάτες που επιλέγουν τις κάρτες Visa της Πειραιώς για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Συγκεκριμένα, έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025, οι κάτοχοι καρτών Πειραιώς, χρησιμοποιώντας τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες τους Visa στα επικυρωτικά μηχανήματα των ΜΜΜ του ΟΑΣΑ (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό και τραμ), μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση όπου 500 τυχεροί νικητές, θα κερδίσουν 100€ ο καθένας. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και ασφαλής.

Σημειώνεται πως από τον περασμένο Ιανουάριο το σύστημα tap2ride εισήχθη σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Πλέον οι επιβάτες μπορούν να εισέρχονται στα Μέσα με τη χρεωστική, την πιστωτική ή την προπληρωμένη κάρτα τους είτε σε φυσική μορφή, είτε από το ψηφιακό τους πορτοφόλι στο κινητό ή στο smartwatch, απλά περνώντας την πάνω από το επικυρωτικό μηχάνημα ακριβώς όπως κάνουν και με το εισιτήριό τους.

Το σύστημα tap2ride κάνει τις μετακινήσεις πιο εύκολες και πιο γρήγορες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση πόρων καθώς μειώνεται η ανάγκη για χάρτινα εισιτήρια. Ενδεικτικά, η χρήση του στις μετακινήσεις επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αγγίζει το 25,5% στα λεωφορεία express και το 28,2% στο μετρό.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «To tap2ride κάνει τη ζωή όλων μας, κατοίκων και επισκεπτών, πιο απλή καθώς το μόνο που χρειαζόμαστε για να επιβιβαστούμε στα ΜΜΜ είναι η τραπεζική μας κάρτα. Αυτή μας πάει παντού, εύκολα, γρήγορα και με την ασφάλεια που όλοι γνωρίζουμε ότι παρέχουν οι ψηφιακές πληρωμές. Με συμμετοχή σε 800 έργα παγκοσμίως, η Visa γνωρίζει καλά πώς οι ψηφιακές πληρωμές μπορούν να αναβαθμίσουν τις αστικές συγκοινωνίες, ωφελώντας τις πόλεις, τους οργανισμούς μεταφορών και το περιβάλλον. Ευχαριστούμε την Πειραιώς για τη διενέργεια αυτής της δράσης που όχι μόνο επιβραβεύει τη χρήση ΜΜΜ αλλά προωθεί περαιτέρω την ευκολία, την ασφάλεια και την ταχύτητα των ηλεκτρονικών πληρωμών στις αστικές συγκοινωνίες».

Η Μαγδαληνή Σουρέλη, Head of Retail Payments της Πειρα, δήλωσε: «Στην Πειραιώς, παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη βελτίωση της καθημερινότητας των πελατών μας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, ευκολία και ασφάλεια. Η συνεργασία μας με τη Visa και τον ΟΑΣΑ αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από αυτή τη δράση, επιβραβεύουμε τους κατόχους καρτών Πειραιώς που επιλέγουν τις ανέπαφες πληρωμές tap2ride, για τις μετακινήσεις τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ΟΑΣΑ, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την ενίσχυση των ψηφιακών πληρωμών».