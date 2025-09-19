Ως «μια μία από τις σημαντικότερες τραπεζικές συναλλαγές της Νότιας Ευρώπης τα τελευταία χρόνια» χαρακτηρίζει το EU Reporter την πρόσφατη συμφωνία της Credia Bank για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η συμφωνία, η οποία αποτιμά τον μαλτέζικο δανειστή σε 286 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζει τόσο την αποφασιστικότητα της HSBC να αποσυρθεί από τις μικρότερες ευρωπαϊκές αγορές όσο και την ικανότητα της CrediaBank να εξασφαλίσει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Η τιμή της συναλλαγής καταδεικνύει την ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη της Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank, Ελένης Βρέττου, και του βασικού επενδυτή της τράπεζας, Thrivest Holding. Με τιμή χαμηλότερη από 0,5 φορές την πραγματική λογιστική αξία, η συναλλαγή αντιπροσωπεύει μια σημαντική έκπτωση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες. Για την HSBC, η πρόθεση να αποχωρήσει από τη Μάλτα αντανακλά μια ευρύτερη στρατηγική συρρίκνωσης: την τελευταία δεκαετία, ο βρετανικός κολοσσός έχει μειώσει την παρουσία του στις περιφερειακές αγορές της ΕΕ για να επικεντρωθεί στην Ασία, την κύρια πηγή κερδών του.

Η συμφωνία θα απαιτήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεδομένης της συστημικής σημασίας της HSBC Malta. Με περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, 6 δισεκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις και μερίδιο αγοράς 24%, η τράπεζα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής στη Μάλτα. Οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ θα επιδιώξουν να αξιολογήσουν εάν η CrediaBank μπορεί να διατηρήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη των πελατών και τη συμμόρφωση με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ.

Όσον αφορά τη Μάλτα, η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών Κλάιντ Καρουάνα πιέζουν εδώ και καιρό για μεγαλύτερο ανταγωνισμό σε έναν συγκεντρωμένο τραπεζικό τομέα που κυριαρχείται από μόλις τρία ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια έχουν ήδη εμφανιστεί νέοι ανταγωνιστές, όπως η εξαγορά της τοπικής ψηφιακής τράπεζας MeDirect από την AnaCap, η οποία σηματοδότησε το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία της Μάλτας. Η είσοδος της CrediaBank ενισχύει τώρα αυτή τη δυναμική και θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τις επιλογές δανεισμού για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ.

Η κίνηση αυτή καταδεικνύει επίσης τον επιχειρηματικό χαρακτήρα και τον δυναμισμό της CrediaBank. Έχοντας ενσωματώσει με επιτυχία την HSBC Greece στο παρελθόν, η τράπεζα φέρνει τώρα την ίδια ενέργεια στη Μάλτα. Αυτό το πνεύμα μπορεί να είναι ευνοϊκό όχι μόνο για τους τοπικούς πελάτες, οι οποίοι ενδέχεται να επωφεληθούν από την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών και των νέων προϊόντων, αλλά και για τους μετόχους μειοψηφίας. Ορισμένοι μπορεί να επιλέξουν να μην προσφέρουν τις μετοχές τους στην υποχρεωτική προσφορά και να βρουν μακροπρόθεσμη αξία σε μια αναζωογονημένη τράπεζα υπό νέα ιδιοκτησία.

Εξίσου σημαντικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η διαδικασία έχει αντιμετωπιστεί ομαλά από την κυβέρνηση και τις ρυθμιστικές αρχές της Μάλτας. Από τις πρώτες διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα έως τη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές, η συναλλαγή έχει εξελιχθεί χωρίς να διαταραχθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς. Η CrediaBank, από την πλευρά της, έχει ενεργήσει με διαφάνεια στην αντιμετώπιση ερωτήσεων και κατηγοριών, επιδιώκοντας να διαβεβαιώσει τους ενδιαφερόμενους ότι η εξαγορά βασίζεται σε υγιείς θεμελιώδεις παράγοντες και μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τη Μάλτα.

Εάν εγκριθεί, η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, με την CrediaBank να δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό και τα καταστήματα της HSBC Malta για τουλάχιστον δύο χρόνια. Για το τραπεζικό τοπίο της Ευρώπης, η εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη σημάδι διασυνοριακής ενοποίησης στο μεσαίο επίπεδο της αγοράς, καλύπτοντας τα κενά που άφησαν οι παγκόσμιοι δανειστές που αποσύρθηκαν από μικρότερες δικαιοδοσίες και αναδιαμορφώνοντας την ισορροπία μεταξύ κλίμακας και τοπικής διαχείρισης.