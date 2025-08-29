Eurobank - Ελληνική Τράπεζα

Με την έγκριση για τη συγχώνευση των θυγατρικών στην Κύπρο, της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Κύπρου, η Eurobank προχωρά το στρατηγικό της σχεδιασμό για ανάδειξη της Κύπρου ως τραπεζικό κόμβο που ενώνει Ευρώπη με Ασία και Μέση Ανατολή.

Τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Eurobank Κύπρου στην Ελληνική Τράπεζα, καθώς η πρώτη είναι μικρότερη τράπεζα, επομένως η διαδικασία είναι λιγότερο περίπλοκη. Ακολουθεί η αλλαγή της επωνυμίας σε Eurobank Limited, με τις εγκρίσεις σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal να έχουν ήδη διασφαλιστεί. Η ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης αναμένεται εντός του 2026, καθώς απαιτούνται ακόμα μερικοί μήνες.

Με τη συγχώνευση των δύο οργανισμών δημιουργείται ένας ενιαίος, ισχυρός και σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός, που θα μπορεί να παρέχει αναβαθμισμένες τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στους πελάτες του, στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

Η συγχώνευση οδηγεί στη δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας στην Κύπρο με συνολικό ενεργητικό 27,5 δισ. ευρώ, με τον ελληνικό όμιλο να επενδύει 13 δισ. ευρώ για ανάπτυξη και περαιτέρω επέκταση στην Κύπρο.

Εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε συνέργειες 120 εκατ. ευρώ έως το 2027, ενώ θα προσφέρει οφέλη 48 - 50 εκατ. ευρώ το 2025 μέσω εξοικονόμησης κόστους και ενίσχυσης προμηθειών.

Τα χαρτοφυλάκια των δύο τραπεζών λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς η Ελληνική έχει έντονη παρουσία στη λιανική και η Eurobank Κύπρου στα επιχειρηματικά δάνεια. Στην Κύπρο όμως ο όμιλος αποκτά σημαντικά μερίδια αγοράς και στην ασφαλιστική αγορά, με την εξαγορά της CNP. Στόχος της διοίκησης είναι να προσελκυστούν νέοι πελάτες και κυρίως η Κύπρος να αποτελέσει το «στρατηγείο» για επέκταση σε χώρες της Ασίας, όπως και η Μεγαλόνησος να γίνει η βάση επενδυτών από Ινδία και Μέση Ανατολή, που θέλουν να εισέλθουν στην Ευρώπη.