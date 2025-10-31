Η πρόεδρος της Cleveland Fed διαφώνησε με τη μείωση επιτοκίων λόγω πληθωρισμού

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Κλίβελαντ (Federal Reserve Bank of Cleveland), Μπεθ Χάμακ, αποκάλυψε την Παρασκευή ότι διαφώνησε με την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να μειώσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα, εκφράζοντας ανησυχίες για τους συνεχιζόμενους πληθωριστικούς κινδύνους.

«Θα προτιμούσα να κρατήσουμε τα επιτόκια αμετάβλητα σε αυτή τη συνεδρίαση», δήλωσε η Χάμακ κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Ντάλας, όπου συμμετείχε σε πάνελ μαζί με τον πρόεδρο της Fed της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστικ. «Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε ένα βαθμό περιοριστικής πολιτικής, ώστε να επανέλθει ο πληθωρισμός στον στόχο».

Τα σχόλιά της ευθυγραμμίζονται με εκείνα δύο ακόμη αξιωματούχων της Fed, που νωρίτερα την Παρασκευή είχαν επίσης εκφράσει αντίθεση στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) την Τετάρτη, να μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

Η Χάμακ, η οποία δεν έχει δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή φέτος, αλλά θα αποκτήσει το 2026, δήλωσε ότι η νομισματική πολιτική της Fed είναι πλέον «μόλις και μετά βίας περιοριστική, αν είναι καθόλου» μετά τη μείωση των επιτοκίων. Εκτίμησε ότι η μείωση έφερε το βασικό επιτόκιο «περίπου στο επίπεδο του ουδέτερου επιτοκίου», δηλαδή σε σημείο που ούτε ενισχύει ούτε περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Η Χάμακ σημείωσε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ευρύτερες από τα τιμολόγια και ότι οι βασικές υπηρεσίες παραμένουν ισχυρές, κάνοντας λόγο για μια «οικονομία δύο ταχυτήτων». Παράλληλα, δήλωσε ότι θέλει να παραμείνει «ανοιχτή σε ενδείξεις χαλάρωσης της αγοράς εργασίας».

Αντίθετα, ο Μπόστικ δήλωσε ότι «τελικά υποστήριξε» την απόφαση μείωσης, καθώς πιστεύει ότι η νομισματική πολιτική παραμένει περιοριστική, ακόμη και μετά τη μείωση του επιτοκίου.