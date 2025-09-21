Η Πολωνία στο ραντάρ της Unicredit για νέα τραπεζική εξαγορά

Μετά την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ελλάδα, το ενδιαφέρον της Unicredit έχει στραφεί στην Πολωνία για νέα εξαγορά στην τραπεζική σκακιέρα, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της δεύτερης μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας, τον Andrea Orcel.

Από το 2021 που ανέλαβε τα ηνία της Unicredit, o Orcel έβαλε στο στόχαστρο της μιλανέζικης τράπεζας νέα deal. Η προσφορά της Unicredit για την Banco BPM στην Ιταλία τελικά δεν καρποφόρησε.

Η Γερμανία απωθεί ένα deal με την τράπεζα Commerzbank στην οποία η ιταλική τράπεζα έχει χτίσει ποσοστό 26% συν ένα πρόσθετο 3% μέσω θέσεων σε παράγωγα. Τα παράγωγα θα μετατραπούν σε μετοχές έως το τέλος της φετινής χρονιάς, αυξάνοντας το ποσοστό της Unicredit στο 29%.

To deal της Unicredit στην Ελλάδα με την Alpha Bank προχώρησε χωρίς εμπόδια, καταλήγοντας σε μια συμμετοχή 26%. Οι εποπτικές αρχές έχουν δώσει το πράσινο φως για αύξηση του ποσοστού αυτού στο 29,9% εν μέρει μέσω παραγώγων, κάτι που αναμένεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Σε τραπεζικό συνέδριο που οργάνωσε η BofA Securities, o Orcel ήταν ξεκάθαρος. Η Ιταλία, η Γερμανία και η Πολωνία είναι οι αγορές στις οποίες μια συμφωνία εξαγοράς ή συγχώνευσης θα έφερνε σημαντική μεταβολή στο αφήγημα της Unicredit και στην κερδοφορία της. Η Ιταλία και η Γερμανία είναι οι μεγαλύτερες αγορές της.

Είναι πιο εύκολη υπόθεση για τις τράπεζες να μειώσουν τα κόστη στην περίπτωση εξαγοράς ενός πιστωτικού ιδρύματος σε μια χώρα όπου έχουν ήδη παρουσία. Η Commerzbank σήμερα ελέγχει ιδιοκτησιακά την MBank στην Πολωνία. Η Unicredit εξήλθε από την αγορά της Πολωνίας όταν πούλησε την Bank Pekao την περίοδο 2016-2019.

Σήμερα η Unicredit σχεδιάζει να επανέλθει στην Πολωνία στο τέταρτο τρίμηνο, έχοντας ήδη εξαγοράσει την εταιρεία τεχνολογικών υπηρεσιών Vodeno κσι τη Βελγική ψηφιακή τράπεζα Αion που δραστηριοποιείται στην Πολωνία.

Επίσης, προσλαμβάνει investment bankers στην Πολωνία όπως μια ομάδα στελεχών της τράπεζας Santander.

Όσο για το ποσοστό της στην Commerzbank, η Unicredit μπορεί να περιμένει. Αν προχωρήσει μια συμφωνία εξαγοράς θα είναι μια θετική εξέλιξη αλλά ούτως ή άλλως έχει κλειδώσει μια απόδοση 20% στην επένδυση αυτή.

Ο Orcel δεν αποκλείει επίσης μια ενδεχόμενη πώληση του ποσοστού στην Commerzbank σε άλλη τράπεζα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν προκύψει μια καλή προσφορά που θα ήταν ωφέλιμη για τους μετόχους της Unicredit.

Για ένα χρόνο η ιταλική τράπεζα έχτιζε θέση στην Commerzbank και αφού έφτασε το 26% άρχισε να πιέζει για μια συνένωση, κάτι στο οποίο η γερμανική τράπεζα αντιτίθεται. Το γερμανικό δημόσιο κατέχει ποσοστό 12% στην τράπεζα και η κυβέρνηση στο Βερολίνο επίσης δεν ευλογεί την εξαγορά της Commerzbank.

«Tι θα γινόταν αν μια τράπεζα έξω από την Ευρωπαική Ενωση έκανε την καλύτερη προσφορά για τις μετοχές της Commerzbank που κατέχουμε; Tότε θα έπρεπε να την δεχτώ λόγω υποχρέωσης στους μετόχους μου», δήλωσε πρόσφατα ο Orcel στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Eίναι κάτι που θα μου άρεσε; Όχι αναγκαστικά. Εδώ και ένα χρόνο προσπαθώ να διαμορφώσω μια πιο δυνατή τράπεζα στην Ευρώπη».