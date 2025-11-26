Η Πειραιώς αντλεί €500 εκατ. με ιστορικά χαμηλό spread

Με εντυπωσιακή υπερκάλυψη και τιμολόγηση που κινήθηκε σημαντικά καλύτερα των αρχικών ενδείξεων, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την έκδοση νέου πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας υπερκάλυψη άνω των τεσσάρων φορές και επιτρέποντας την επίτευξη του χαμηλότερου πιστωτικού περιθωρίου για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στην ιστορία της τράπεζας.

Ανταγωνιστικό περιβάλλον

Το timing της έκδοσης θεωρείται από παράγοντες της αγοράς ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς την ίδια ημέρα βγήκαν στις αγορές για χρηματοδότηση αρκετοί μεγάλοι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί όμιλοι, μοιράζοντας τη διαθέσιμη ζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, η έκδοση της Πειραιώς προσέλκυσε ιδιαίτερα ισχυρό ενδιαφέρον, αναδεικνύοντας την προχωρημένη πλέον επενδυτική της ταυτότητα και το βάθος της ζήτησης για πράσινα προϊόντα από θεσμικούς επενδυτές.

Καταλύτης σε αυτή την κινητικότητα υπήρξε η πρόσφατη αναβάθμιση της τράπεζας από τον διεθνή δείκτη MSCI σε βαθμίδα «AAA» στα κριτήρια ESG, η υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση. Η Πειραιώς αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία με αυτή την κατάταξη, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητά της στους επενδυτές που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα.

Η τιμολόγηση και τα χαρακτηριστικά της έκδοσης

Το νέο πράσινο ομόλογο, διάρκειας έξι ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε, τιμολογήθηκε με κουπόνι 3,375% και πιστωτικό περιθώριο 98 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο βάσης, επίπεδο αισθητά καλύτερο από το αρχικό guidance των 125 μ.β. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,40%, 27 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις αρχικές ενδείξεις, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό momentum της τράπεζας.

Η Moody’s αναμένεται να αξιολογήσει την έκδοση στη βαθμίδα Baa2, εντός επενδυτικής βαθμίδας, ενώ τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Συντονιστές της έκδοσης ήταν έξι διεθνείς οίκοι πρώτης γραμμής – Barclays, BofA, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank και IMI-Intesa Sanpaolo.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Περισσότεροι από 120 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία, με πάνω από το 80% της έκδοσης να καταλήγει σε διεθνή χαρτοφυλάκια. Η γεωγραφική κατανομή ανέδειξε τη Γαλλία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%) και την Ιταλία (10%) ως τους βασικούς πόλους ζήτησης, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων προήλθε από επενδυτές που εφαρμόζουν κριτήρια ESG. Κατά 66% συμμετείχαν διαχειριστές κεφαλαίων, κατά 29% τράπεζες και κατά 5% λοιποί επενδυτές.

Ενίσχυση MREL και χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων

Τα 500 εκατ. ευρώ της έκδοσης ενισχύουν τη βάση του δείκτη MREL της Πειραιώς και παράλληλα κατευθύνονται σε χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, βάσει του Green Bond Framework της τράπεζας. Η Πειραιώς έχει αναδειχθεί πρωτοπόρος σε πράσινες εκδόσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, έχοντας πλέον συνολικά τέσσερις πράσινες εκδόσεις ύψους 2,15 δισ. ευρώ. Από τα προηγούμενα ομόλογα, περίπου 800 εκατ. έχουν ήδη διοχετευθεί σε επενδύσεις χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η συγκεκριμένη έκδοση πιθανότατα αποτελεί την τελευταία κίνηση MREL από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα για το 2025, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο επιτυχημένων εξόδων στις αγορές για τον κλάδο.