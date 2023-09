Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές της Alpha Bank στη Ρουμανία

Τις προοπτικές της Alpha Bank Romania (outlook) αναβάθμισε ο οίκος Moody's, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις αξιολογήσεις του για τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις της θυγατρικής στης Alpha Bank.

Το γεγονός συνέπεσε με την επίσκεψη της διοίκησης και του CEO του ομίλου Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη στη χώρα, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «TWO SIDES OF THE SAME COIN», όπου παρουσιάζεται η σπάνια Νομισματική Συλλογή της τράπεζας από κοινού με τη θυγατρική της Ρουμανίας και την Kεντρική Tράπεζα της χώρας.

Η Moody's επιβεβαίωσε τη βασική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (BCA) και την προσαρμοσμένη BCA στο ba3, τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CR) σε Baa3(cr)/P-3(cr) και τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRR) σε Baa3/P-3. Ασφαλώς με την αναβάθμιση σε θετικού του outlook, η Alpha Bank Romania μπήκε ουσιαστικά σε προθάλαμο αναβάθμισης.

Να σημειωθεί ότι η θυγατρική της Ρουμανίας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 23 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, σε σύγκριση με καθαρά κέρδη 16 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ το δανειακό χαρτοφυλάκιο κατά 10% σε ετήσια βάση στα 3,02 δισ. ευρώ την περίοδο αυτήν.Οι καταθέσεις των πελατών αυξήθηκαν κατά 13,6% στα 3,04 δισ. ευρώ.

Τα νέα δάνεια που χορηγήθηκαν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 39%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση της τράπεζας σε αυτόν τον δείκτη τα τελευταία 12 χρόνια.

Να σημειωθεί ακόμα ότι η Alpha Bank Romania υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία για την εξαγορά του οικοσυστήματος υπηρεσιών για ιδιώτες της Orange Money Romania.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη μεταφορά στην Alpha Bank του οικοσυστήματος που έχει αναπτύξει η εταιρία στον τομέα λιανικής, δηλαδή του συνολικού χαρτοφυλακίου πελατών της Orange Money, καθώς και των κορυφαίων στην αγορά ψηφιακών προϊόντων (mobile εφαρμογή), του χαρτοφυλακίου πιστωτικών καρτών και των εργαζομένων της εταιρίας.

Η εξαγορά, εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο της Alpha Bank για την ενίσχυση της παρουσίας της και την ενδυνάμωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της στην αγορά της Ρουμανίας.

Το σκεπτικό της αναβάθμισης

Σύμφωνα με το σκεπτικό του οίκου, «η σημερινή δράση αξιολόγησης ακολουθεί τη δράση αξιολόγησης της μητρικής τράπεζας της ABR, Alpha Bank S.A. (Alpha Bank), η οποία βασίστηκε κυρίως στις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και στις σημαντικές βελτιώσεις στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της τράπεζας».

Ο οίκος υπενθυμίζει την αξιολόγηση για την ελληνική μητρική εταιρεία και την αναβάθμιση της Alpha Bank και των άλλων ελληνικών τραπεζών, «με γνώμονα την ανθεκτική οικονομία και τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών», με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2023.

Για την Alpha Bank Romania ο οίκος αναφέρει ότι , οι αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων Ba1 της ABR συνεχίζουν να αντικατοπτρίζουν το ba3 BCA της τράπεζας και τις δύο βαθμίδες αύξησης της αξιολόγησης από την ανάλυση της Moody's Advanced Loss Given Failure (LGF), οι οποίες υποδεικνύουν πολύ χαμηλές πιθανές απώλειες σε περίπτωση αποτυχίας για τους λιγότερο εξασφαλισμένους καταθέτες.

Το ba3 BCA της ABR αντικατοπτρίζει την ισχυρή κεφαλαιοποίησή της, με αναλογία ενσώματων κοινών μετοχών προς σταθμισμένους κινδύνους, προσαρμοσμένη από τον Moody's, κατά 20,1% στο τέλος του 2022, λόγω βελτίωσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, καθώς τα προβληματικά δάνεια μειώθηκαν στο 2,6% των ακαθάριστων δανείων. Επίσης, την υγιή ρευστότητα και την περιορισμένη εξάρτηση από τη χρηματοδότηση της αγοράς. Αυτά τα πλεονεκτήματα εξισορροπούνται έναντι υψηλών κινδύνων ενεργητικού από τον σημαντικό δανεισμό σε ξένο νόμισμα και τη σημαντική έκθεσή του στον κυκλικό τομέα εμπορικών ακινήτων, με μετρήσεις κερδοφορίας και αποδοτικότητας χαμηλότερες από τις αντίστοιχες, καθώς και με υψηλό (50%) μερίδιο καταθέσεων σε ξένο νόμισμα και σημαντική εξάρτηση από εταιρικές καταθέσεις πιο ευαίσθητες στην εμπιστοσύνη.

Οι θετικές προοπτικές

Η θετική προοπτική για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της ABR λέει ο οίκος, οφείλεται στην ενίσχυση της ικανότητας της Alpha Bank να παρέχει υποστήριξη στη ρουμανική θυγατρική της σε περίπτωση ανάγκης, όπως αυτό αντανακλάται και στη θετική προοπτική για τις αξιολογήσεις της ελληνικής τράπεζας.

Η Moody's θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υποστήριξης θυγατρικών για την ABR, δεδομένης της ιδιοκτησίας 99,9% της Alpha Bank, της συσχέτισης με το εμπορικό σήμα τους και της στρατηγικής προσαρμογής των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία για τον όμιλο.

Οι αξιολογήσεις της ABR δεν επωφελούνται επί του παρόντος από την αύξηση της υποστήριξης προς θυγατρικές της Alpha Bank, καθώς το ba3 BCA της Alpha Bank είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό του ABR. Σε περίπτωση, ωστόσο, που αναβαθμιστεί το BCA της Alpha Bank, το Adjusted BCA της ABR μπορεί να επωφεληθεί από την ενίσχυση της υποστήριξης προς συνεργάτες.