Η Κίνα έλαβε αντίμετρα εναντίον δύο τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε απάντηση στην ένταξη δύο κινεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κατάλογο κυρώσεων που σχετίζονται με τη Ρωσία από την ΕΕ, ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εμπορίου.

Με άμεση ισχύ, απαγορεύτηκε στις λιθουανικές τράπεζες UAB Urbo Bankas και AB Mano Bankas να πραγματοποιούν συναλλαγές ή να συνεργάζονται με οργανισμούς και άτομα εντός της Κίνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

«Ελπίζουμε ότι η ΕΕ θα εκτιμήσει τις μακροπρόθεσμες καλές σχέσεις συνεργασίας που έχουν διαμορφωθεί μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ και των κρατών μελών της στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου και των χρηματοοικονομικών», ανέφερε το υπουργείο σε ξεχωριστή δήλωση.

Κάλεσε επίσης την ΕΕ να «διορθώσει τις αδικίες» και να σταματήσει να βλάπτει τα συμφέροντα της Κίνας, υπονομεύοντας τη συνεργασία Κίνας–ΕΕ.

Οι κυρώσεις της ΕΕ κατά των Heihe Rural Commercial Bank και Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 9 Αυγούστου, σύμφωνα με το έγγραφο της Ένωσης.

Η Κίνα έχει δηλώσει προηγουμένως ότι οι κατηγορίες της ΕΕ εναντίον των δύο τραπεζών είναι «αβάσιμες».

Η κίνηση της ΕΕ να προσθέσει κινεζικές εταιρείες στο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον Ιούλιο έχει προκαλέσει διαμάχη, καθώς οι σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου παραμένουν τεταμένες.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι οι εμπορικοί δεσμοί έχουν φτάσει σε ένα «σαφές σημείο καμπής» μετά από σύνοδο κορυφής με κορυφαίους Κινέζους ηγέτες στο Πεκίνο τον περασμένο μήνα.

Οι συζητήσεις τόνισαν ανησυχίες για το εμπόριο, αλλά η ΕΕ είχε επίσης πιέσει την Κίνα να αποθαρρύνει τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Η Κίνα, που διατηρεί μια εταιρική σχέση «χωρίς όρια» με τη Ρωσία, ανέκαθεν τήρησε τη γραμμή της για την αναζήτηση πολιτικής διευθέτησης της κρίσης στην Ουκρανία.