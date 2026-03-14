Την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα στο Hub της Snappi θα λαμβάνουν χώρα συζητήσεις, για τραπεζικά προϊόντα, για τεχνολογία, για το πώς παντρεύονται αυτά τα δύο και το κυριότερο πώς συνυπάρχει η επιχειρηματικότητα και η ακαδημαϊκή έρευνα.

Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε το Snappi Fintech & AI Lab, μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά πανεπιστήμια, ερευνητές και στελέχη της αγοράς, με στόχο την ανάπτυξη νέων ψηφιακών χρηματοοικονομικών εφαρμογών και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευημερίας.

Ένας φυσικός χώρος για το μέλλον της ψηφιακής τραπεζικής

Με απλά λόγια, στο φυσικό χώρο που έχει φτιάξει η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την ΕΚΤ, θα έχουν την δυνατότητα ερευνητές, τεχνολόγοι, επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και φοιτητές να συζητούν για τη νέα γενιά του digital banking, ήτοι την τεχνολογία και την καινοτομία στον τραπεζικό τομέα.

Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η ψηφιακή τραπεζική εξελίσσεται με ταχύτητα, η Snappi επιλέγει να δημιουργήσει έναν χώρο φυσικής παρουσίας που παντρεύει την τεχνολογία με τον άνθρωπο. Έναν χώρο όπου, όπως λένε στην εταιρεία, «η οικονομική αυτοπεποίθηση, η μάθηση και η ανθρώπινη σύνδεση συναντούν το μέλλον του banking».

Στα εγκαίνια του Hub είχαμε ακούσει ότι θα λειτουργεί ως ένα ζωντανό οικοσύστημα γνώσης και εμπειρίας. Αυτό ακριβώς μας είπε χθες η Καθ. Κλαίρη Οικονομίδου, από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς που συντόνισε και την συζήτηση που παρακολουθήσαμε με θέμα «γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και επιχειρηματικότητας». Συγκεκριμένα η κ. Οικονομίδου σχολίασε: «Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που είμαστε οι πρώτοι μαζί με τη Snappi που καινοτομούμε γύρω από την χρηματοοικονομική ευημερία», και πρόσθεσε «Οι συνεργασίες μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και των πανεπιστημίων έχουν τεράστιο δυναμικό που μπορεί να φέρει την Ελλάδα στο προσκήνιο – δημιουργώντας νέα γνώση, νέες ιδιότητες και νέες αξίες για τις οποίες μπορούμε να υπερηφανευόμαστε».

Γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή έρευνα και την επιχειρηματικότητα

Από τις βασικές ιδέες της Διοίκησης όταν δημιουργήθηκε η Snappi ήταν να λειτουργήσει και ως σύμβουλος, προσφέροντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο και καθοδήγηση, ώστε οι νεότεροι να χτίσουν καλύτερες χρηματοοικονομικές συνήθειες.

Ουσιαστικά η χθεσινή παρουσίαση αφορά μια νέα πρωτοβουλία, το Snappi Fintech & AI Lab, που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και επιχειρηματικότητας και να τοποθετήσει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της έρευνας και ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και διαδραστική επικοινωνία με τους πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών (AI-powered, conversational banking).

Η CEO της Snappi, Gabriella Kindert δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που προσθέτουμε ακόμα μία πρωτοβουλία στο ταχέως εξελισσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα» και πρόσθεσε: «Η χρονική στιγμή δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Για το ευρύ κοινό, για τους πελάτες μας, και για την ίδια τη Snappi. Καθώς μπαίνουμε στη φάση ανάπτυξης της εταιρείας μας και παράλληλα με την επιτάχυνση της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης, θέλουμε να ηγηθούμε στο πεδίο του conversational banking. Το Fintech & AI Lab θα υποστηρίξει την μακροπρόθεσμη τεχνολογική στρατηγική της εταιρείας. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μία από τις κορυφαίες real-time lending engines στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Η κ. Kindert μέσα από την συζήτηση είπε, μεταξύ άλλων, ότι μέσα στην 30χρονη καριέρα της έχει δει καινοτομίες που ήταν καταστροφικές, επειδή δεν είχε προηγηθεί η έρευνα, θέλοντας να τονίσει ότι η έρευνα και ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός στο πεδίο και παρά τον ανταγωνισμό δεν πρέπει να γίνονται βεβιασμένες κινήσεις.

Νέες εφαρμογές AI

Σε αυτό το σημείο ο Γιώργος Τσομίδης, PhD, Senior Advisor του Snappi Fintech & AI Lab εξήγησε ότι: «Η Ελλάδα έχει μια ξεχωριστή ευκαιρία να βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας και της καινοτομίας γύρω από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς μέσω του conversational banking» και πρόσθεσε ότι «Το 2026, το Lab θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ανθεκτικότητας (Financial Resilience Index), εμπνευσμένο από την έρευνα Beyond Money που δημοσιεύτηκε την περασμένη χρονιά και δομείται πάνω σε τρεις πυλώνες: ασφάλεια, σταθερότητα, και πρόοδος. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία νέας γνώσης και εργαλείων που θα ενισχύουν την κατανόηση της χρηματοοικονομικής ευημερίας και θα υποστηρίζουν τη μελλοντική εξέλιξη των ψηφιακών χρηματοοικονομικών εφαρμογών». Να σημειώσουμε ότι αυτή την στιγμή ο κ. Τσομίδης εργάζεται πάνω σε ακόμα ένα εργαλείο AI που λέγεται Fiona (το όνομα προέρχεται από την λέξη finance) και χτίζεται αυτή την στιγμή. Μόλις τελειοποιηθεί θα είναι μέσα στο mobile application της Snappi.

Στόχος η ανάπτυξη και η επέκταση της Snappi

Με το λανσάρισμα του Fintech & AI Lab, η Snappi ενισχύει τον ρόλο της ως μία ανθρωποκεντρική τράπεζα με επίκεντρο την έρευνα και την τεχνολογία. Στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χρηματοοικονομικής ευημερίας ξεκινώντας από την Ελλάδα και με προοπτική την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Να υπενθυμίσουμε, ότι η Snappi είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και για τους λίγους μήνες λειτουργίας της έχει καταφέρει να πιάσει τους στόχους της, ενώ οι φιλοδοξίες της είναι αρκετά μεγάλες, ειδικά στις νεότερες γενιές για το 2026.

Με φιλόδοξο στόχο τους 300.000 χρήστες μέσα στον επόμενο χρόνο, νέα προϊόντα και στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες, η Snappi φιλοδοξεί να εξελιχθεί όχι μόνο σε βασικό πυλώνα της ψηφιακής στρατηγικής της Πειραιώς, αλλά και σε πιθανό όχημα για την επέκταση του ομίλου εκτός ελληνικής αγοράς.