Η Deutsche Bank δημοσίευσε την Πέμπτη νέα ανάλυση, υπογραμμίζοντας ότι τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών αναμένεται να ξεπεράσουν τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με το Investing, η γερμανική τράπεζα σημείωσε ότι ενώ οι συγκεντρωτικές εκτιμήσεις προβλέπουν πτώση 2% στα κέρδη του STOXX σε ετήσια βάση, η δική της ανάλυση δείχνει πιθανότερη μια μικρή θετική ανάπτυξη σε μονοψήφιο ποσοστό.

Η Deutsche Bank επικαλέστηκε τη βελτιωμένη ευρωπαϊκή μακροοικονομική εικόνα το τρίτο τρίμηνο, με αυξημένους δείκτες PMI και μειωμένες ανησυχίες για δασμούς.

Η τράπεζα επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υπερβαίνουν τις προβλέψεις ανάπτυξης, αν και προειδοποίησε ότι ένα πιο αδύναμο δολάριο έχει μετριάσει κάποιες θετικές επιδράσεις στα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τραπεζικό τομέα, ως πιθανή πηγή θετικών εκπλήξεων στη φετινή σεζόν ανακοινώσεων κερδών.

Παρά τις συγκρατημένες προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο, η Deutsche Bank παρατήρησε ότι η συναίνεση της αγοράς αναμένει επιτάχυνση της ανάπτυξης των κερδών στα επόμενα τρίμηνα, ενώ οι αναθεωρήσεις για ολόκληρο το έτος έχουν σταθεροποιηθεί. Η ανάλυση ανέφερε επίσης ότι οι γερμανικές πρωτοβουλίες δημοσιονομικής τόνωσης αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα, πιθανώς ενισχύοντας περαιτέρω τις προσδοκίες της αγοράς.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η Deutsche Bank τοποθέτησε την εκτίμηση ανάπτυξης των κερδών για τις ευρωπαϊκές μετοχές το 2026 στο 10-12%, υποδηλώνοντας θετική προοπτική μεσοπρόθεσμα, παρά την προσεκτική στάση των τρεχουσών εκτιμήσεων της αγοράς.