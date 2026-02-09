Η CrediaBank συνοδοιπόρος Ελλήνων αθλητών στη διαδρομή προς την κορυφή

Αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα είναι η κινητήριος δύναμη που φέρνει την επιτυχία, η CrediaBank γίνεται συνοδοιπόρος σπουδαίων Ελλήνων αθλητών που μας κάνουν περήφανους υπερβαίνοντας προσδοκίες και στερεότυπα. Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής, η Πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, ο Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας Νίκος Παπαγγελής, η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών και η ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery θα έχουν στο πλευρό τους την CrediaBank στη διαδρομή προς την εκπλήρωση των ονείρων τους και την κορυφή.

Η CEO της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, συνάντησε προσωπικά όλους τους αθλητές, δεσμευόμενη εκ μέρους της CrediaBank στη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης με κοινό όραμα.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το νέο μας ξεκίνημα συνδέεται με σπουδαίους αθλητές από τις ρίζες μας στην Κρήτη μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας. Θέλουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται σκληρά για να πετύχει τον στόχο του, να είμαστε η ομάδα – και όχι μόνο η τράπεζα - στην οποία μπορεί να βασιστεί.

Ιωάννα Μίγγου και ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery

Οι αθλητές που στηρίζουμε δεν είναι απλώς πρωταθλητές. Είναι παραδείγματα ήθους, ομαδικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και εκφράζουν την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον για ένα καλύτερο μέλλον. Θα είμαστε μαζί, γιατί μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά», δήλωσε σχετικά.

Η Γενική Διευθύντρια Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας της CrediaBank, Ιωάννα Μίγγου, δήλωσε: «Για εμάς στην CrediaBank, κάθε αθλητής είναι παράδειγμα θάρρους και αφοσίωσης. Η στήριξή μας δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα αλλά το ταξίδι προς την κορυφή, τις προσπάθειες, τις δυσκολίες και τα όνειρα που κάνουν κάθε στιγμή μοναδική. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, που θα είμαστε δίπλα τους σε αυτό το ταξίδι και θα το ζούμε μαζί τους».

H CrediaBank γίνεται μέρος της προσπάθειας του Εμμανουήλ, της Άννας, του Νίκου, της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών και της ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ Chery αποδεικνύοντας ότι η αριστεία είναι πολλά περισσότερα από αριθμούς. Είναι προσήλωση, συνεργασία, εμπιστοσύνη και σεβασμός – ιδανικά που μας ενώνουν και μας κάνουν μια ομάδα.

Ιωάννα Μίγγου, Chief Marketing & Corporate Communications Officer CrediaBank, Εμμανουήλ Καραλής, Ελένη Βρεττού, CEO CrediaBank

Ιωάννα Μίγγου, Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Γυναικών, Άννα Ντουντουνάκη και Νίκος Παπαγγελής