Credia Bank: Νέα γενιά καταστημάτων με ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Τέλος το γκισέ στα νέα καταστήματα του 5ου τραπεζικού πυλώνα. Το νέο concept θέλει τον πελάτη να αισθάνεται άνετα και του προσφέρει μια «Νέα Εμπειρία» με έμπνευση και καινοτομία. Στο σύνολο, 65 καταστήματα θα ανακαινιστούν σε όλη την επικράτεια, ενώ παράλληλα θα παρουσιάζονται και νέα προϊόντα τραπεζικής.

Η συμπερίληψη είναι το πρώτο που σκεφτήκαμε όταν μπήκαμε στο νέο κατάστημα της CrediaBank, που εγκαινιάστηκε χθες στην οδό Σκουφά, στην Πλατεία Κολωνακίου. Από τα ταμεία, όπου ο πελάτης κάθεται σε μια αναπαυτική πολυθρόνα στο ίδιο ύψος με τον υπάλληλο που τον εξυπηρετεί, την γωνιά για τα παιδιά, μέχρι το dimmer σύστημα για πελάτες με αυτισμό και το μηχάνημα διερμηνείας, φαίνεται ξεκάθαρα ότι στο επίκεντρο είναι ο άνθρωπος.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού, δήλωσε χθες στα εγκαίνια: «Η CrediaBank βρίσκεται σε μια νέα εκκίνηση. Κάθε νέα αρχή έχει προκλήσεις, όπως αυτές που διαχειριστήκαμε πρόσφατα ολοκληρώνοντας τη λειτουργική μας ενοποίηση, αλλά και μοναδικές ευκαιρίες, όπως αυτή, όπου επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση Τράπεζας – πελάτη επιστρέφοντας στη βασική παράμετρο: την ανθρώπινη επαφή, την αμεσότητα, τη σχέση εμπιστοσύνης. Παρουσιάζουμε πρώτοι στην Ελλάδα ένα νέο concept καταστήματος που έχει στο επίκεντρο τον πελάτη δίνοντας προτεραιότητα στη δική του ευκολία και την καλύτερή του εξυπηρέτηση. Το νέο κατάστημα αποτυπώνει τη φιλοσοφία μας να ισορροπούμε τις ψηφιακές εφαρμογές και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες με την άμεση, δια ζώσης συνεργασία και εξυπηρέτηση, έχοντας ως οδηγό πάντα τις ανάγκες του πελάτη μας. Για εμάς, το νέο μας κατάστημα στη Σκουφά, είναι η αρχή της νέας μας ιστορίας, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι ευπρόσδεκτος, όπου ο κάθε πελάτης μας είναι σημαντικός.»

Οι αλλαγές στα καταστήματα

Το κατάστημα στην οδό Σκουφά αποτελεί το πρώτο κατάστημα της CrediaBank στην Αττική με το νέο concept. Θα ακολουθήσουν τα καταστήματα της Πανεπιστημίου και του Χαλανδρίου, καθώς και καταστήματα στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας να έχει ανακαινιστεί έως τα τέλη του 2026. Να σημειώσουμε ότι οι ταμπέλες θα αλλάξουν σε όλα τα καταστήματα τον Οκτώβριο, ενώ οι ανακαινίσεις εσωτερικά θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2026.

«Το νέο concept καταστημάτων της CrediaBank αποτελεί μέρος της νέας εκκίνησης της Τράπεζας και εκφράζει στην πράξη το όραμά της. Μια αναβαθμισμένη εμπειρία, προσβάσιμη σε όλους, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, με ανθρώπινη προσέγγιση και χρήση της τεχνολογίας. Αυτό το νέο concept, έρχεται για να συμπληρώσει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ήδη εφαρμόζεται στα καταστήματα της CrediaBank: οι πόρτες είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, με ταμεία που λειτουργούν όλη την ημέρα, για άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή», τονίζει η Διοίκηση.

Η φιλοσοφία των καταστημάτων

Ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank, Στυλιανός Ηλιάδης κατά τη διάρκεια της ξενάγησης μας στο νέο κατάστημα της Σκουφά, επεσήμανε μεταξύ άλλων, ότι ο νέος σχεδιασμός των καταστημάτων προωθεί την ανθρώπινη επαφή στους χώρους ταμειακών συναλλαγών που φέρνουν τους ανθρώπους της Τράπεζας και τους πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής.

Άξιο αναφοράς ότι τα καινούρια ταμεία της τράπεζας έχουν σύστημα TCR, το οποίο εξυπηρετεί τον πελάτη και τον υπάλληλο, καθώς γίνεται πολύ γρήγορα η συναλλαγή και ο χρόνος μειώνεται περισσότερο από το μισό.

Ο κ. Ηλιάδης υπογράμμισε: «Με το νέο concept καταστημάτων που παρουσιάζουμε, δημιουργούμε το τραπεζικό «σπίτι» των πελατών μας για το μέλλον. Αναβαθμίζουμε την καθημερινή εμπειρία, αξιοποιώντας την τεχνολογία και προσωποποιώντας την εξυπηρέτηση. Σεβασμός και προσβασιμότητα για όλους, αξία στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, έχουμε ως οδηγό την προσοχή στον άνθρωπο. Τα νέα μας καταστήματα φέρνουν στη ζωή το όραμα της CrediaBank.».

Στο κατάστημα θα υπάρχουν 10 υπάλληλοι και εάν στην πορεία υπάρχει ανάγκη για παραπάνω θα αυξηθούν, το ίδιο ισχύει και για τα ταμεία, όπου αυτή την στιγμή είναι δύο, αλλά εάν χρειαστεί θα γίνουν περισσότερα.

Γενικότερα, η φιλοσοφία των νέων καταστημάτων είναι να διαθέτουν χώρους και υποδομές για να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες, όπως σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης. Να σημειώσουμε, ότι οι ψηφιακές λύσεις που υιοθετούνται στα καταστήματα Νέας Εμπειρίας παρέχουν υψηλή ασφάλεια συναλλαγών, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Επίσης, υπάρχουν και αίθουσες συναντήσεων για συζητήσεις με τους συμβούλους της Τράπεζας, που απαιτούν διακριτικότητα, καθώς και άνετα καθίσματα, χαμηλά διαχωριστικά, ζεστά και ζωντανά χρώματα, που αναδεικνύουν ένα φιλόξενο περιβάλλον.

Βασικός γνώμονας για τον σχεδιασμό των καταστημάτων είναι η προσβασιμότητα για όλους. Τα καταστήματα Νέας Εμπειρίας της CrediaBank έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές όλων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής, κινητικότητας ή ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, αξιοποιώντας την τεχνολογία και ειδικές υποδομές.

Έρχονται νέα προϊόντα

Ο κ. Ηλιάδης επισήμανε ότι θα γίνεται ένα συνεχές λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών από εδώ και στο εξής, που θα εκφράζουν τη νέα φιλοσοφία της Credia Bank. «Είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση ενός μεγάλου προγράμματος που αφορά την πλήρη αυτοματοποίηση της τράπεζας και σε επίπεδο καταστήματος με αυτοματοποιημένες επιλογές και στο web και στο mobile. Αναφορικά με τα νέα προϊόντα, ήδη ξεκίνησαμε με το POS Financial, ενώ αργότερα θα τεθεί σε ισχύ και το Credia Conect, όπου εξ’ αποστάσεως άνθρωποι μέχρι τις 8 το βράδυ θα εξυπηρετούν πελάτες. Γενικά, έχει δημιουργηθεί μια ευρεία γκάμα προϊόντων που σταδιακά θα τα παρουσιάζουμε», είπε ο κ. Ηλιάδης.

Με το βλέμμα στο μέλλον

Η τεχνολογία υποστηρίζει την ανθρώπινη εμπειρία εξυπηρέτησης, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Από το προσωπικό καλωσόρισμα του πελάτη στην είσοδο του καταστήματος, έως τα σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης, κάθε συναλλαγή γίνεται απρόσκοπτα, με τη σιγουριά ότι υπάρχει πάντα ένα στέλεχος της Τράπεζας για να υποστηρίξει τον πελάτη.

Με το βλέμμα στο μέλλον, τα νέα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί με προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτυπώνοντας στην πράξη τον σεβασμό της Τράπεζας προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.