Τράπεζα Πειραιώς

Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά-σταθμό για την Πειραιώς Financial Holdings που παρουσίασε στην χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση μια εικόνα ισχύος και σταθερότητας. Ο διευθύνων σύμβουλος, Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε πως η τράπεζα πέτυχε στο πρώτο εξάμηνο απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%, καθαρά κέρδη 559 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή 43 λεπτά, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία προς τον ετήσιο στόχο των 80 λεπτών ανά μετοχή.

Η επίδοση αυτή, όπως είπε, στηρίζεται σε διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, σε πειθαρχημένη διαχείριση κόστους και σε προσεκτική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Η εικόνα της τράπεζας ενισχύεται και από τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, ο οποίος τον Ιούνιο ανήλθε στο 20,4%, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση να ακολουθήσει γενναιόδωρη πολιτική διανομής, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους επενδυτές ότι η Πειραιώς έχει πλέον περάσει σε φάση ώριμης ανάπτυξης.

Η πολιτική διανομής

Στην κορυφή των ανακοινώσεων βρέθηκε η δέσμευση της διοίκησης για συνολική διανομή 500 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους από τα κέρδη του 2025. Το πακέτο αυτό θα συνδυάσει μέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. ευρώ που αναμένεται να υλοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο, υπό την έγκριση της εποπτικής αρχής. Με δεδομένο ότι οι μέτοχοι είχαν ήδη λάβει τον Ιούνιο μέρισμα 0,30 ευρώ ανά μετοχή από τη χρήση 2024, η νέα πολιτική ενισχύει την εικόνα σταθερής ανταμοιβής και αποδίδει περίπου 6% απόδοση στους επενδυτές.

Ρεκόρ στη δανειακή δραστηριότητα

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα στη δανειακή δραστηριότητα. Η Πειραιώς κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ εξαμήνου, με εκταμιεύσεις 6,3 δισ. ευρώ. Από αυτά, 3,5 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, 2,4 δισ. σε μικρομεσαίες και 400 εκατ. σε νοικοκυριά. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 36 δισ. ευρώ και υπερβαίνοντας ήδη τον αρχικό στόχο για το 2025. Η διοίκηση αναβάθμισε τον στόχο στα 36,5 δισ. ευρώ και πάνω, γεγονός που αντανακλά την έντονη ζήτηση αλλά και την αυξημένη δυνατότητα της τράπεζας να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι αυτή η δυναμική δεν έρχεται σε βάρος της ποιότητας. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 2,6%, ο χαμηλότερος στην αγορά, με κάλυψη από προβλέψεις στο 67%. Έτσι, η τράπεζα διατηρεί ισχυρή ασπίδα απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Εθνική Ασφαλιστική - Στρατηγική εξαγορά

Ο Χρήστος Μεγάλου υπογράμμισε την αξία που θα δώσει στους μετόχους η συμφωνία για την εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners, έναντι 600 εκατ. ευρώ. «Η συναλλαγή αυτή διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων της Πειραιώς, ενισχύει τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ασφαλιστικές λύσεις που συμπληρώνουν τις τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες», είπε χαρακτηριστικά.

Τα οφέλη είναι άμεσα και μετρήσιμα. Τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 5%, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα ενισχυθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Επιπλέον, η δημιουργία νέων προμηθειών φέρνει την τράπεζα πιο κοντά στα διεθνή πρότυπα, χωρίς να διαταράσσει τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα. Στην πραγματικότητα, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη γέννηση ενός πλήρους χρηματοοικονομικού ομίλου με ηγετική θέση στην Ελλάδα.

Snappi: Η νέα ψηφιακή αιχμή

Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για την Πειραιώς είναι η Snappi, η νέα ψηφιακή τράπεζα που ξεκίνησε δυναμικά φέτος τη λειτουργία της. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά, αλλά έχει εξωστρεφή προσανατολισμό. Η Snappi αποτελεί την πλατφόρμα πάνω στην οποία ο όμιλος θα δοκιμάσει νέες τεχνολογίες, θα αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα και θα προσεγγίσει νεότερα κοινά που αναζητούν ευέλικτες, γρήγορες και ασφαλείς λύσεις.

Η δημιουργία της Snappi εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επενδύσεων σε τεχνολογία, κυβερνοασφάλεια και τεχνητή νοημοσύνη, που η διοίκηση θεωρεί απαραίτητες για τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Παράλληλα, σηματοδοτεί την πρόθεση της Πειραιώς να είναι παρούσα στην «επόμενη μέρα» της τραπεζικής, όπου η φυσική παρουσία θα συνδυάζεται με ψηφιακές εμπειρίες υψηλής ποιότητας.

Στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα το 2028

Η Πειραιώς έχει ήδη καταθέσει έναν φιλόδοξο στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 2025-2028. Στόχος είναι να εξελιχθεί στον κορυφαίο όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με διατηρήσιμη κερδοφορία, σταθερή ανάπτυξη και ισχυρή ανταμοιβή για τους μετόχους. Η διοίκηση εκτιμά ότι μέχρι το 2027 τα καθαρά κέρδη θα φθάνουν τα 1,1 δισ. ευρώ ετησίως και το 2028 θα ξεπεράσουν τα 1,3 δισ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα, η σωρευτική διανομή προς τους μετόχους θα ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ. Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται σε τρεις άξονες: την πελατοκεντρική προσέγγιση με δανειακή επέκταση γύρω στο 8% κάθε χρόνο, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό με αμοιβές βάσει απόδοσης και την τεχνολογική υπεροχή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Snappi λειτουργεί ως αιχμή, ενώ η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής λειτουργεί ως καταλύτης για διαφοροποίηση και αύξηση των εσόδων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της τράπεζας, Γιώργος Χαντζηνικολάου, τόνισε στην ομιλία του ότι η Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της ελληνικής οικονομίας, με το μεγαλύτερο δίκτυο, τις υψηλότερες καταθέσεις και το μεγαλύτερο εγχώριο δανειακό χαρτοφυλάκιο. Σε μια περίοδο όπου οι εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ανέρχονται ήδη σε 23,5 δισ. ευρώ, η τράπεζα έχει ενεργό ρόλο στη διοχέτευση κεφαλαίων προς βιώσιμη ανάπτυξη, αγροτικό τομέα, ψηφιακή οικονομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η εικόνα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον όπου η Ελλάδα παρουσιάζει ανάπτυξη 2% το 2025, υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο τουρισμός, η κατανάλωση και οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στηρίζουν την οικονομία, ενώ οι τράπεζες, θωρακισμένες με υψηλή ρευστότητα και κεφαλαιακά αποθέματα, μπορούν να χρηματοδοτούν με ασφάλεια την ανάπτυξη.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πέρα από τους αριθμούς, η Πειραιώς επιδιώκει να έχει ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία. Ο κ. Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε ειδικά στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», την πρωτοβουλία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για ανακαίνιση σχολικών κτιρίων σε όλη την Ελλάδα. Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε 430 σχολικές μονάδες, ενισχύοντας την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη λειτουργικότητα. Η Πειραιώς δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει το πρόγραμμα και τα επόμενα χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι ο ρόλος της δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση αλλά αγγίζει και τον κοινωνικό ιστό.