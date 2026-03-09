Χ. Μεγάλου στο Bloomberg: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία-Σταθεροί οι ρυθμοί ανάπτυξης

H ελληνική οικονομία έχει φανεί ανθεκτική σε μια σειρά από κρίσεις και αναμένεται να διατηρήσει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg με αφορμή το νέο Strategic Plan 2026 – 2030 της Τράπεζας.

Ο κ. Μεγάλου διευκρίνισε ότι υπάρχει μεταβλητότητα στις αγορές λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με ανοδική τάση των τιμών στην ενέργεια, χωρίς να μπορεί να προβλέψει κανείς τη διάρκειά της.

Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης, τον COVID, και στη συνέχεια τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος δημιούργησε μια δυναμική παρόμοια με αυτό που υπάρχει τώρα, το λεγόμενο «σοκ προσφοράς», και άντεξε.

Ερωτώμενος ειδικά για τη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, η οποία ως κλάδος επηρεάζεται σημαντικά στην παρούσα συγκυρία, ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος όσο αφορά την τιμολόγηση του κινδύνου. «Στο δικό μας ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο», είπε, «ο δείκτης δανείων προς αξία των asset (loan-to-value ratio) κινείται κάτω από 50%, οπότε έχουμε ένα καλό σημείο εκκίνησης». Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε επίσης στη μικτή επίδραση που έχει η κρίση, καθώς ενώ οι τιμές ενέργειες αυξάνονται, παράλληλα αυξάνονται και τα ναύλα. «Εάν δανείζεις με συνετό τρόπο, είσαι σε καλύτερη θέση να αντέξεις το σοκ. Έτσι, εξετάζοντας το χαρτοφυλάκιό μας και συνολικά τα ναυτιλιακά δάνεια, θα έλεγα πως δεν ανησυχώ ιδιαίτερα, εκτός αν η κρίση παραταθεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο CEO της Πειραιώς αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Τράπεζας που προβλέπεται στο Strategic Plan 2026 – 2030 με επίκεντρο τη δραστηριότητα στον ασφαλιστικό κλάδο, όπως και τη δραστηριότητα στο Wealth & Asset Management. «Είναι δύο βασικοί μοχλοί ανάπτυξης μαζί με την πιστωτική επέκταση», είπε. Πρόσθεσε επίσης ότι «όσο αφορά τους νέους καταναλωτές που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, έχουμε μεγάλα σχέδια και έχουμε δημιουργήσει τη neobank Snappi, που θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και εκτός αυτής».

Αναφορικά με την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext, o κ. Μεγάλου επισήμανε ότι είναι μια πολύ θετική κίνηση, που εντάσσει το ΧΑ σε ένα περιφερειακό cluster χρηματιστηρίων και δίνει δυνατότητες ανάπτυξης της επενδυτικής τραπεζικής περιφερειακά και όχι μόνο τοπικά, ενώ θα βοηθήσει τη μετάβαση προς τις αναπτυγμένες αγορές.

Εξάλλου, η αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τον MSCI σε αναπτυγμένη αγορά στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τον CEO της Πειραιώς, θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του όγκου συναλλαγών. «Ήδη, οι ημερήσιοι όγκοι στη μετοχή της Πειραιώς είναι μεταξύ 80-100 εκατ. ευρώ, κάτι που ήταν αδιανότητο λίγα χρόνια πριν και αναμένω ότι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, με την ένταξη του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών», σημείωσε.

Σε ερώτηση εάν θα έβλεπε θετικά την συγχώνευση ή εξαγορά από ξένη τράπεζα, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι η διοικητική ομάδα της Πειραιώς έχει παραδώσει ό,τι έχει υποσχεθεί τα προηγούμενα χρόνια και στο πενταετές business plan που παρουσίασε, περιλαμβάνει το στόχο για κέρδη ανά μετοχή 10% κάθε χρόνο, κάτι που θα προσελκύσει επενδυτές. «Είμαστε εδώ για να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας, οι μέτοχοί μας είναι πολύ ικανοποιημένοι τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι θα είναι ακόμη πιο ικανοποιημένοι στα πέντε χρόνια που έρχονται», τόνισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «δεν επιδιώκουμε μια εξαγορά, αλλά προφανώς γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση».