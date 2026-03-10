Το guidance της CrediaBank: Διπλασιασμός μεγέθους, RoTE άνω του 18% και δυναμική επέκταση στη Μάλτα

Το Capital Markets Day αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη ολοκληρωμένη αποτύπωση της νέας στρατηγικής μετά την περίοδο αναδιάρθρωσης της τράπεζας, με τη διοίκηση να προβάλλει ένα επενδυτικό αφήγημα που βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ισχυρή πιστωτική επέκταση, διεύρυνση των πηγών εσόδων και γεωγραφική επέκταση με αιχμή τη Μάλτα.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού, η CrediaBank επιδιώκει τα επόμενα χρόνια να διπλασιάσει το αποτύπωμά της και να διαμορφώσει έναν τραπεζικό όμιλο με ισχυρή παρουσία σε δύο αναπτυσσόμενες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Η στρατηγική αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας περιόδου έντονης ανάπτυξης. Το 2025 η τράπεζα κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της πιστωτικής δραστηριότητας, αύξηση εσόδων και βελτίωση των βασικών δεικτών κερδοφορίας, στοιχεία που η διοίκηση αξιοποιεί ως βάση για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης.

Το νέο guidance σε κερδοφορία και αποδοτικότητα

Κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί η σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας του ομίλου τα επόμενα χρόνια. Η διοίκηση της CrediaBank θέτει ως βασικούς χρηματοοικονομικούς στόχους:

·επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 225 εκατ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

·επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη που θα ξεπερνούν τα 325 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο επίπεδο

Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει σε σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Ο δείκτης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε επίπεδα άνω του 17% μεσοπρόθεσμα και άνω του 18% μακροπρόθεσμα, ποσοστά που βρίσκονται στο ανώτερο εύρος των ευρωπαϊκών τραπεζικών αποδόσεων.

Την ίδια στιγμή, στόχος της διοίκησης είναι η σταδιακή μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα μέσω του προγράμματος μετασχηματισμού και των συνεργειών που θα προκύψουν από την επέκταση του ομίλου. Συγκεκριμένα, ο δείκτης cost-to-income αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα χαμηλά του 40% έως 50% μεσοπρόθεσμα, με προοπτική να υποχωρήσει ακόμη και προς την περιοχή του 30%-40% σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η βελτίωση αυτή θα προέλθει τόσο από την αύξηση των εσόδων όσο και από την ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας μέσω ψηφιακών επενδύσεων και οικονομιών κλίμακας.

Στόχος δανειακό χαρτοφυλάκιο άνω των 14 δισ. ευρώ

Η ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την τράπεζα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσιάστηκαν στους επενδυτές, η CrediaBank στοχεύει σε καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και σε επέκταση του χαρτοφυλακίου σε επίπεδα άνω των 14 δισ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα

Η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει κυρίως από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες εταιρείες, έναν τομέα που η διοίκηση θεωρεί ότι παραμένει σε σημαντικό βαθμό υποεξυπηρετούμενος από το τραπεζικό σύστημα.

Παράλληλα, η τράπεζα εστιάζει σε κλάδους της οικονομίας με ισχυρή επενδυτική δυναμική, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, οι κατασκευές, ο τουρισμός, η μεταποίηση και το εμπόριο.

Η CrediaBank έχει ήδη αυξήσει το μερίδιό της στις νέες χρηματοδοτήσεις στην ελληνική αγορά, φτάνοντας το 11% το 2025, με εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,4 δισ. ευρώ και καθαρή πιστωτική επέκταση 1,1 δισ. ευρώ.

Η δυναμική της ένωσης με Μάλτα

Η στρατηγική της CrediaBank βασίζεται πλέον σε δύο βασικούς γεωγραφικούς άξονες, ήτοι την ελληνική αγορά και την επέκταση στη Μάλτα.

Η Ελλάδα παραμένει η βασική αγορά δραστηριοποίησης του ομίλου, με τη διοίκηση να επιδιώκει περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς, τόσο στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων όσο και στη λιανική τραπεζική.

Παράλληλα, η Μάλτα αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο διεθνούς ανάπτυξης. Η εξαγορά της HSBC Malta, για την οποία αναμένονται οι τελικές εποπτικές εγκρίσεις, θεωρείται από τη διοίκηση στρατηγικής σημασίας, καθώς θα επιτρέψει στον όμιλο να αποκτήσει άμεση παρουσία σε μια δυναμική ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά.

Η HSBC Malta διαθέτει σημαντικό αποτύπωμα στη χώρα, με περίπου:

·166 χιλιάδες πελάτες λιανικής

·923 εργαζόμενους

·καταθέσεις περίπου 6,5 δισ. ευρώ

·χαρτοφυλάκιο δανείων 2,8 δισ. ευρώ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο συνδυασμένος όμιλος εκτιμάται ότι θα διαθέτει ενεργητικό περίπου 16,4 δισ. ευρώ και σημαντικά αυξημένη βάση καταθέσεων και δανείων.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η επέκταση αυτή θα δημιουργήσει συνέργειες τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης όσο και σε επίπεδο λειτουργικού κόστους, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τις δυνατότητες παροχής διασυνοριακών τραπεζικών υπηρεσιών.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και νέες πηγές εσόδων

Παράλληλα με την πιστωτική επέκταση, η CrediaBank επενδύει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα τριετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών καναλιών και των εσωτερικών συστημάτων της τράπεζας.

Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων εφαρμογών mobile και web banking, την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης πελατών (CRM), καθώς και την αναβάθμιση των πλατφορμών χορηγήσεων και ανάλυσης δεδομένων.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος που θα επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσα από ενιαία πλατφόρμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων wealth management και bancassurance, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές πηγές εσόδων από προμήθειες.

Η θέση της CrediaBank στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση, η CrediaBank έχει πλέον εδραιωθεί ως ο πέμπτος τραπεζικός πυλώνας στην Ελλάδα με βάση το ενεργητικό. Η τράπεζα διαθέτει περίπου 5% μερίδιο στο δίκτυο καταστημάτων και περίπου 3% μερίδιο σε δάνεια και καταθέσεις.

Παράλληλα, η κεφαλαιακή της θέση παραμένει ισχυρή, με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 17,5% και δείκτη CET1 στο 11%, χωρίς αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στον ισολογισμό.

Η ισχυρή ρευστότητα αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις να ανέρχονται σε 6,8 δισ. ευρώ και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας να διαμορφώνεται στο 162%.