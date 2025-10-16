Γ. Στουρνάρας: Θέλουμε πιο πολλές τράπεζες, όχι λιγότερες, για να δημιουργηθεί ανταγωνισμός

Την άποψη πως η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερες τράπεζες για να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με τις συστημικές τράπεζες εξέφρασε ο διοικητής της Τραπέζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

«Μπορεί να αλλάξει με ισχυρότερο ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα. Για παράδειγμα, εμείς καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με την κυβέρνηση και ενδυναμώσαμε τις μικρότερες τράπεζες. Φτιάξαμε τον περίφημο πέμπτο πόλο, συγχωνεύσαμε την Αττικής με την Παγκρήτια, με τη Σερρών και κάναμε την Credia Bank. Για να δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός στις συστημικές τράπεζες. Άρα για μένα η καλύτερη λύση στις περιπτώσεις αυτές είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού» είπε ο κ. Στουρνάρας σε δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1».

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε αν είναι υπέρ των τραπεζικών συγχωνεύσεων, είπε: «Όχι μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Διότι η Ελλάδα έχει ήδη ένα πολύ συγκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα. Θέλει πιο πολλές τράπεζες, όχι λιγότερες. (...) Δεν είμαστε και πάλι το πιο συγκεντρωμένο, αλλά είμαστε ίσως το δεύτερο, τρίτο πιο συγκεντρωμένο. Συγκέντρωση σημαίνει η πυκνότητα, δηλαδή λίγες τράπεζες να ελέγχουν ένα μεγάλο ποσοστό του τραπεζικού συστήματος. Και εμείς θέλουμε πιο πολλές τράπεζες, όχι λιγότερες. Επίσης προωθούμε την εξωστρέφεια του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή ελληνικές τράπεζες να βγουν έξω και ξένες τράπεζες να έρθουν στην Ελλάδα.»

Μικρή αλλά σαφής η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος

«Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε μια μικρή αλλά σαφή αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Όσο βελτιώνεται η παραγωγικότητα τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκολία να δώσεις και μεγαλύτερες πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, πρόσθεσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. «Η Ελλάδα χρειάζεται πιο πολλούς παραγωγούς διότι κατά τη διάρκεια της κρίσης έκλεισαν επιχειρήσεις, έφυγαν εργαζόμενοι άρα ο δυνητικός ρυθμός της οικονομίας είχε μειωθεί άρα χρειαζόμαστε πιο πολλούς παραγωγούς, μεγαλύτερη παραγωγή, μεγαλύτερη προσφορά εργασίας, μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών άρα χρειαζόμαστε πιο πολύ ανταγωνισμό στην Ελλάδα. Δεν διατάσσεται ο ανταγωνισμός, δημιουργείται από τις συνθήκες».