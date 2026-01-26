Eurobank: Τι δείχνει η απόβαση επενδυτών στο ομόλογο – Ράλι της μετοχής περιμένουν οι οίκοι

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην αναπτυξιακή δυναμική, στο business plan και στη διοίκηση της Eurobank δείχνει η μαζική απόβαση ξένων επενδυτών στην πρόσφατη ομολογιακή έκδοση της τράπεζας. Σε μία περίοδο μεταβλητότητας στις αγορές ομολόγων η τράπεζα πέτυχε επιτόκιο 4,125%, ενώ η ζήτηση ήταν στα 3,8 δισ. ευρώ με υπερκάλυψη 9,5 φορές. Έτσι λοιπόν η Eurobank άντλησε 400 εκατ. ευρώ μειώνοντας το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 160 μονάδες βάσεις από 200 μονάδες βάσεις που ήταν η αρχική προσφορά.

Αυτό που προκαλεί θετική εντύπωση στην αγορά είναι η γεωγραφική διασπορά των επενδυτών. Ειδικότερα, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), τη Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 75% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 16% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 3% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Τα κεφάλαια της έκδοσης θα διοχετευθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς και στην κάλυψη των υποχρεώσεων MREL. Το 2026 έχει μπει με το δεξί για την Eurobank με τη μετοχή να σημειώνει αύξηση και τους οίκους να δίνουν νέες τιμές στόχους για την τράπεζα.

H JP Morgan σε πρόσφατο report εκτιμά πως οι εισροές στη μετοχή της τράπεζας θα φτάσουν τα 207,7 εκατ. δολάρια με την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά, οι οποίες μεταφράζονται σε 49,99 εκατ. μετοχές και περίπου 4,3 φορές τον xADV.

H UBS βλέπει upside 13% στη μετοχή δίνοντας νέα τιμή στόχο τα 4,60 ευρώ, αναφέροντας την Eurobank ως ελκυστικό περιφερειακό growth story, υπογραμμίζοντας το ιστορικό επιτυχημένων και προσθετικών εξαγορών, καθώς και την ισχυρή κερδοφορία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Autonomous έδωσε νέα τιμή στόχο που διαμορφώνεται στα €5,32 από €4,54. Η Autonomous τονίζει ότι η μετοχή παραμένει η φθηνότερη στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο σε όρους capital-adjusted αποτίμησης, με 6,9 φορές P/E 2027E, ενώ υπογραμμίζει ότι η αγορά δεν έχει πλήρως αποτιμήσει τη διαφοροποιημένη πηγή κερδών από Κύπρο και ασφαλιστικές δραστηριότητες

Τέλος, η Deutsche Bank δείχνει την προτίμησή της για τη μετοχή της Eurobank, βάζοντας τον πήχη στα €4,10 (από €3,85 πριν), καθώς εκτιμάται ότι έχει το μεγαλύτερο περιθώριο να ξεπεράσει τις προσδοκίες, λόγω της ισχυρής της απόδοσης, υποστηριζόμενη από ανθεκτικά καθαρά έσοδα τόκων (NII), προμήθειες και ποιότητα ενεργητικού, σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση κόστους. Επιπλέον, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Κύπρο και την Eurolife προσφέρουν σημαντικές συνέργειες.

Ν.Τ.