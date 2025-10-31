Eurobank: Ψήφος εμπιστοσύνης στο growth story από έξι οίκους

Σύσταση «buy» (αγορά) αλλά και εκτιμήσεις για περαιτέρω άνοδο της μετοχής της Eurobank είναι οι βασικές αντιδράσεις των διεθνών οίκων στα αποτελέσματα για το εννεάμηνο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2025, που ανακοίνωσε ο όμιλος.

Μάλιστα, η διοίκηση αναθεώρησε προς τα πάνω το guidance για το σύνολο του έτους, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 16%, καθώς τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 347 εκατ. ευρώ, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 15,8%.

Σημειώνεται ότι όλοι οι διεθνείς οίκοι επισημαίνουν την ποιότητα κερδοφορίας αλλά και τις ανθεκτικές προοπτικές της τράπεζας.

Η JP Morgan δίνει ιδιαίτερο βάρος στην πιστωτική επέκταση που ήταν 1,1 δισ.ευρώ και στο επιτοκιακό περιθώριο που ήταν 2,46%. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 16%, με τη μετοχή να διαπραγματεύεται σε 7,5 φορές τα κέρδη και 1,1 φορές την καθαρή ενσώματη αξία του 2027. Ο οίκος υπογραμμίζει ότι η μετοχή διατηρεί ελκυστικό περιθώριο ανόδου άνω του 20%.

Η UBS από την πλευρά της διατηρεί μεν την τιμή-στόχο των 4,10 ευρώ, χαρακτηρίζει, όμως, την τριμηνιαία επίδοση ως «συμπαγή» , με υπέρβαση των εκτιμήσεων σε επίπεδο καθαρών κερδών και σταθερή αύξηση προμηθειών. Η τράπεζα αναβάθμισε και αυτή την εκτίμησή της για το RoTE στο 16% για το 2025, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο στόχος καθαρής πιστωτικής επέκτασης των 4 δισ. ευρώ θα επιτευχθεί με άνεση.

Η Jefferies είναι ο τρίτος κατά σειρά ξένος οίκος που τονίζει ότι η Eurobank συνέχισε να εμφανίζει ισχυρό «momentum», με RoTE 15,8% και καθαρά κέρδη 2% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα διατηρήθηκε σταθερό στα 632 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15% ετησίως. Η Jefferies εκτιμά ότι το RoTE για το 2025 θα διαμορφωθεί κοντά στο 16%, ενώ η εξαγορά της Eurolife θα αυξήσει τα EPS κατά 5% και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων κατά 100 μονάδες βάσης, με περιορισμένο αντίκτυπο στο κεφάλαιο.

Η NBG Securities εκτιμά ότι τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τη σταθερότητα όσον αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, καθώς και τη διαφοροποίηση τόσο σε λειτουργικό επίπεδο. Σημαντικό , ακόμη, θεωρεί το γεγονός ότι αύξηση του κόστους ήταν περιορισμένη. Με βάση τις ευνοϊκές προοπτικές, η διοίκηση επιβεβαίωσε την πολιτική διανομής στους μετόχους τουλάχιστον 50% από τα καθαρά κέρδη (στην πραγματικότητα κυμαίνεται από 50% έως 60%), αυξάνοντας παράλληλα τον στόχο RoTBV κατά περίπου 1 π.μ. σε περίπου 16%.

Η AXIA επαναλαμβάνει και αυτή ότι τα αποτελέσματα του τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της, ενώ δίνει ενδιαφέρον στον δείκτη CET1, που διαμορφώθηκε στο 15,5%. Ακόμη, εκτιμά ότι η Eurobank αναμένεται να υπερβεί τους ετήσιους στόχους για NII και πιστωτική επέκταση. Διατηρεί σύσταση «Buy» και τιμή στόχο τα 3,70 ευρώ.

Η Pantelakis Securities, δίνει για τη Eurobank σύσταση «Overweight» και τιμή-στόχο τα 3,85 ευρώ, σημειώνει ότι τα αποτελέσματα ήταν απολύτως εντός εκτιμήσεων, με καθαρά κέρδη 347 εκατ. ευρώ και RoTE 15,2%.

Η χρηματηστηριακή εταιρεία προβλέπει ετήσια απόδοση κοντά στο 16% (έναντι αρχικής εκτίμησης 15,4%), υπογραμμίζοντας ότι το καθαρό επιτοκιακό εισόδημα θα ξεπεράσει τα 2,5 δισ. ευρώ και οι προμήθειες τα 740 εκατ. ευρώ.

Ακόμη τονίζει τη σημαντική πρόοδο στην ενοποίηση της Hellenic Bank Κύπρου, καθώς και τα οφέλη από την εξαγορά της Eurolife, που θα ενισχύσει τα έσοδα προμηθειών κατά 12% και το RoTE κατά 100 μονάδες βάσης. Η διοίκηση στοχεύει πλέον σε διανομή 50%–60% των κερδών για το 2025.