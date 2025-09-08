Eurobank: Προχώρησε στην αγορά ιδίων μετοχών ύψους 7,63 εκατ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, η Eurobank κατέχει πλέον πάνω από 39,52 εκατ. ίδιες μετοχές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1,0750% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Συνεχίζεται το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της Eurobank, με την τράπεζα στο διάστημα 01/09/2025 – 05/09/2025 να προχωρεί στην αγορά συνολικά 2.382.724 μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μέση τιμή κτήσης τα 3,0939 ευρώ και συνολικό κόστος που ανήλθε σε 7,63 εκατ. ευρώ περίπου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας:

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings»), σε συνέχεια της από 07.05.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και σε συνέχεια της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 01/09/2025 – 05/09/2025 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.382.724 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,2041, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €7.634.546,75

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές: