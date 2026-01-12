Eurobank: Νέο πρόγραμμα μισθοδοσίας για εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης

Η Eurobank ανακοίνωσε τη διάθεση ενός νέου προγράμματος μισθοδοσίας, ειδικά διαμορφωμένου για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την υλοποίηση στοχευμένων πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Το πρόγραμμα «Μισθοδοσία Προνόμιο για Εκπαιδευτικούς» απευθύνεται σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι λειτουργοί της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο καταβάλλεται η μισθοδοσία τους, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση προγραμμάτων μισθοδοσίας με σαφή και μετρήσιμα οικονομικά οφέλη.

Η διαδικασία μεταφοράς μισθοδοσίας στην Eurobank είναι σύντομη και ολοκληρώνεται σε δύο βήματα: άνοιγμα Καθημερινού λογαριασμού Plus, online ή σε κατάστημα, και ενημέρωση της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οικονομικά Οφέλη και Τραπεζικές Υπηρεσίες για τους Εκπαιδευτικούς

Επιβράβευση μέσω του προγράμματος Eurobank €πιστροφή

8% €πιστροφή για αγορές που πραγματοποιούνται με πιστωτική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, για όλη τη διάρκεια της σχέσης μισθοδοσίας.

4% €πιστροφή για αγορές που πραγματοποιούνται με χρεωστική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, για διάστημα ενός (1) έτους, εφόσον η μισθοδοσία καταβάλλεται στην Eurobank.

Το αυξημένο ποσοστό επιβράβευσης €πιστροφή αφορά τους εκπαιδευτικούς που θα μεταφέρουν τη μισθοδοσία τους στην Eurobank από τις 12 Ιανουαρίου 2026 και εφεξής. Η επιβράβευση εφαρμόζεται σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων supermarket, πρατηρίων καυσίμων και βιβλιοπωλείων.

Το πρόγραμμα €πιστροφή λειτουργεί πλέον διεθνώς σε Ελλάδα και Κύπρο, καλύπτοντας περισσότερες από 8.900 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συνολικά, επιτρέποντας στους κατόχους καρτών να συλλέγουν ευρώ €πιστροφή και στις δύο χώρες.

Τραπεζικές υπηρεσίες και πρόσθετα προνόμια

Δυνατότητα δωρεάν ενεργοποίησης του πακέτου Eurobank My Gold Advantage, το οποίο περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – συγκεκριμένες δωρεάν συναλλαγές, σύμφωνα με τους όρους του πακέτου, καθώς και ετήσια συνδρομή μίας πιστωτικής κάρτας.

Εκπτώσεις στο επιτόκιο κατά 0,35% και 0,15% σε νέες αιτήσεις στεγαστικών δανείων, κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου αντίστοιχα.

Προνομιακή τιμολόγηση σε Προσωπικά Δάνεια.

Αποταμιευτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές λύσεις με ειδική τιμολόγηση και όρους για τους εκπαιδευτικούς.

Με τη νέα πρωτοβουλία, η Eurobank στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που καθημερινά διαμορφώνουν το μέλλον της χώρας, αναγνωρίζοντας τους εκπαιδευτικούς ως βασικούς φορείς αλλαγής και την εκπαίδευση ως θεμέλιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα, δείτε εδώ.