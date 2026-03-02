Eurobank Equities: Η περιουσιακή βάση και η ταμειακή απόδοση ενισχύουν τον ΟΤΕ - Ανεβάζει στα 17,8 ευρώ την τιμή στόχο

Ανεβάζει την τιμή στόχο για τον OTE η Eurobank Equities στα 17,8 ευρώ από 16,10% προηγουμένως καθώς όπως εκτιμά οι επενδυτές στρέφονται σε απτά περιουσιακά στοιχεία υποδομών (Heavy Assets, Low Obsolescence, ενώ η ορατή ταμειακή απόδοση ~7–8% καθιστά τη μετοχή σε μεγάλο βαθμό απο-κινδυνοποιημένη και την τοποθετεί ως αξιόπιστο όχημα εισοδήματος για επενδυτές προσανατολισμένους στο yield.

Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, «ο OTE έχει επανατιμολογηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, σε συντονισμό με τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες. Το αρχικό σκέλος της ανατίμησης αντανακλούσε ένα διαρθρωτικό βήμα ανάπτυξης μεταξύ των incumbents με ιδιόκτητες υποδομές οπτικής ίνας (βελτίωση ROIC), μαζί με ανανεωμένη αισιοδοξία για συγχωνεύσεις κινητής με στήριξη ΕΕ.

Πιο πρόσφατα, το θέμα HALO — Heavy Assets, Low Obsolescence — πρόσθεσε ένα ακόμη επίπεδο στήριξης, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε απτά περιουσιακά στοιχεία υποδομών.

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναβαθμονομήσαμε την αποτίμησή μας (συνδυασμός DCF και πολλαπλασίων), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 17,8 ευρώ και αποτιμώντας πλέον την OTE σε ~5x EV/EBITDA επόμενου έτους (σε ευθυγράμμιση με τον τρέχοντα πολλαπλασιαστή), με ένα μέτριο discount έναντι των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών, το οποίο θεωρούμε δικαιολογημένο λόγω του διαρθρωτικά χαμηλότερου ρυθμού ανάπτυξης και της πιο περιορισμένης δυνατότητας περαιτέρω rerating».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η ορατή ταμειακή απόδοση ~7–8% καθιστά τη μετοχή σε μεγάλο βαθμό απο-κινδυνοποιημένη και την τοποθετεί ως αξιόπιστο όχημα εισοδήματος για επενδυτές προσανατολισμένους στο yield.

Τι βλέπει για το 2026

Μετά από ένα σύμφωνο με τις εκτιμήσεις FY25, με EBITDAaL αυξημένο κατά 2% σε ετήσια βάση, η διοίκηση έχει καθοδηγήσει για περίπου 3% ανάπτυξη το 2026. Η δυναμική στηρίζεται σε δύο πυλώνες: ανθεκτική κινητή (μετακίνηση από prepaid σε postpaid, τιμολόγηση “more-for-more” και τιμαριθμική αναπροσαρμογή βάσει CPI — εκτιμούμε ~+3%) και στοχευμένη αποδοτικότητα σε δίκτυο και εξυπηρέτηση πελατών, ολοένα και περισσότερο με χρήση AI, μαζί με σταθερό ενεργειακό κόστος και εξοικονόμηση προσωπικού. Αντίθετα, η σταθερή λιανική πιθανότατα θα παραμείνει υποτονική· περιορίζουμε την ανάπτυξη στο ~1%, καθώς η ένταση ανταγωνισμού αναμένεται να παραμείνει αυξημένη, αντισταθμίζοντας εν μέρει την αυξανόμενη διείσδυση FTTH και την ανάπτυξη PayTV. Με βάση τα παραπάνω, αυξήσαμε ελαφρώς τις εκτιμήσεις EBITDAaL (~1%) για τα FY26–27e.

Στο 8% η απόδοση από τις χρηματικές διανομές

Επίσης, η χρηματιστηριακή στέκεται και στην τροποποίηση από τη διοίκηση της πολιτικής αμοιβών μετόχων, βασίζοντας πλέον τις διανομές στο πραγματικό Free cash flow. Έτσι ανακοίνωσε διανομή €532 εκατ. (~7,5% απόδοση) για το CY 2026 (βάσει επιδόσεων 2025), αποτελούμενη από €355 εκατ. μέρισμα (€0,877 ανά μετοχή) και €177 εκατ. επαναγορά. Κοιτώντας μπροστά, η επιτάχυνση EBITDAaL τροφοδοτεί άμεσα ισχυρότερο προφίλ FCF και κατ’ επέκταση υψηλότερες αποδόσεις στους μετόχους. Με τις επενδύσεις (capex) σταθερές κοντά στα €600 εκατ. (επίπεδο κορύφωσης), βλέπουμε το υποκείμενο FCF να διαμορφώνεται στα €570–600 εκατ. τα επόμενα χρόνια, περίπου στο 40% του EBITDAaL. Καθώς το FCF κινείται προς το άνω εύρος, βλέπουμε περιθώριο οι διανομές να αυξηθούν σε ~€570 εκατ. το 2027e (~8% απόδοση). Σημαντικό είναι ότι οι χρονικές επιδράσεις ταμειακών ροών από το φάσμα δεν αναμένεται να εκτροχιάσουν αυτή την πορεία, καθώς οι φορολογικές εξοικονομήσεις από τη Ρουμανία θα απομονωθούν από το αυξημένο FCF του τρέχοντος έτους για τη χρηματοδότηση πληρωμών φάσματος 2027–28. «Συνολικά, το επενδυτικό αφήγημα της OTE στηρίζεται ολοένα και περισσότερο σε ένα ορατό και σταδιακά αυξανόμενο προφίλ επιστροφών μετρητών», υποστηρίζει η χρηματιστηριακή.

«Ο ανταγωνισμό από ΔΕΗ δεν έχει εκφραστεί σε ουσιαστική μετατόπιση μεριδίων»

Σε ότι αφορά στον ανταγωνισμό, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι στην ελληνική σταθερή, η ΔΕΗ έχει αναδειχθεί σε ανταγωνιστή βασισμένο σε υποδομές, συνδυάζοντας επιταχυνόμενη ανάπτυξη δικτύου με εμφανώς χαμηλότερες τιμές οπτικής ίνας. Η σύγκριση πακέτων επιβεβαιώνει ότι η ΔΕΗ είναι ουσιαστικά φθηνότερη· ωστόσο η αρχική ζήτηση παραμένει περιορισμένη, υποδηλώνοντας ότι η τιμή από μόνη της δεν έχει ακόμη μεταφραστεί σε ουσιαστική μετατόπιση μεριδίων. Παρότι οι στόχοι ανάπτυξης της ΔΕΗ είναι φιλόδοξοι, η εκτέλεση και η μετατροπή πελατών παραμένουν οι βασικές μεταβλητές. Κατά την άποψή μας, η δομική προστασία βρίσκεται με την OTE, υποστηριζόμενη από διείσδυση bundling >70% και εγγενώς υψηλότερη τριβή μετακίνησης πελατών. Αναμένουμε λοιπόν η OTE να αμυνθεί επιλεκτικά σε επικαλυπτόμενες περιοχές, διατηρώντας τα ονομαστικά τιμολόγια και τη συνολική «σκάλα» τιμών αντί να προχωρήσει σε ευρεία ανατιμολόγηση, καταλήγει το report της χρηματιστηριακής.